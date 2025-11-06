İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut ve iş yerleri teslim ediliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Murat Kurum kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden biri diyerek paylaştı...

İlçe statüsüne 2008'de kavuşan Ataşehir, hızlı gelişen ve yüksek katlı binaların hakim olduğu bir bölge.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’un depreme dayanıklı ve güvenli yapılarla donatılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

"BU AZİZ ŞEHRİ DEPREM TEHDİDİNDEN KURTARACAĞIZ"

Kurum'un paylaştığı videonun giriş bölümünde kendi sesinden, "İstanbul'un her yerinde yüz binlerce yuvayı teslim edecek, bu aziz şehri deprem tehdidinden kurtaracağız." cümleleri duyuldu.

Bakan Kurum sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul’umuzu sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalışıyoruz. Ataşehir’de kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini gerçekleştirdik. Yarın 3 etaptan oluşan 1442 konut ve 121 iş yerimizi hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz.

DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ İÇİN ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

Kurum’un paylaşımında, tamamlanan modern konutlar, iş yerleri ve sosyal yaşam alanlarını gösteren bir video da yer aldı.

Ataşehir’de tamamlanan proje, bölgedeki yaşam kalitesini artırmasının yanı sıra İstanbul’un dönüşüm sürecine de örnek teşkil ederek katkı sağlıyor.