Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği’nden vatandaşlara uyarı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle T.C. Abu Dabi Büyükelçiliği, vatandaşlarını tedbirli olmaya çağırdı ve resmi kaynakların takip edilmesini önerdi.
Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği, bölgede güvenlik durumuna dikkat edilerek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, ikamet edilen yerde kalınması ve yerel makamların yönlendirmelerine uyulmasının önemine işaret etti. Sosyal medyada dolaşıma giren doğrulanmamış paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
ASILSIZ PAYLAŞIMLARA DİKKAT
Büyükelçilik açıklamasında, BAE mevzuatı uyarınca asılsız içeriklerin yayılmasının hukuki sonuçlar doğurabileceği hatırlatıldı.
UÇUŞLAR VE ACİL DURUM İLETİŞİMİ
Hava sahasının geçici olarak kapatılması nedeniyle uçuşların etkilenebileceği belirtilen açıklamada, vatandaşların seyahat planlarını yakından takip etmeleri önerildi. Acil durumlarda ise +971 50 869 9389 numaralı hattan Büyükelçiliğe ulaşılabileceği bildirildi.
Büyükelçilik, tüm gelişmelerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesini önemle tavsiye etti.
Acil hatlar:
Abu Dabi Büyükelçiliği: +971 50 869 9389
Dubai Başkonsolosluğu: +971 50 459 8229