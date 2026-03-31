İstanbul'da kurye siparişi önce yaladı: Sonra teslim etti

Kurye sorunlarına bir yenisi daha eklendi...

İstanbul'da tatlı siparişi veren müşteri, kurye tarafından mide bulandıran bir manzara ile karşı karşıya bırakıldı.

TATLIYI ÖNCE YALADI SONRA TESLİM ETTİ

Bir kurye, teslim etmek üzere getirdiği tatlıyı kapı önünde yaladı.

Durumu fark eden müşteri, görüntülü diafon üzerinden yaşananları anbean izleyerek kayıt altına aldı.

Görüntülerde kuryenin, paketi teslim etmeden önce tatlıyı yaladığı görüldü.

MÜŞTERİDEN "GEL YALADIĞIN ŞEYİ AL" TEPKİSİ

Mide bulandıran anları telefon kamerası ile kaydeden müşteri, siparişi getiren kuryeye sert tepki gösterdi.

Görüntülerde, müşterinin kuryeye "Gel yaladığın şeyi al. Buraya koyuyorum gel al" dediği görüldü.