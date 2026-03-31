Abdullah Özdemir, 31 Mart’ın yıl dönümünde İstanbul için mesaj paylaştı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda sözlerine, İstanbulluları selamlayarak başladı.

Mesajında İstanbul’a yapılan hizmetlere ve belediyecilik anlayışına vurgu yapan Özdemir, şehrin her köşesinde kesintisiz hizmet üretmeye devam ettiklerini ifade etti.

"AK PARTİ ESER VE HİZMET SİYASETİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’a sahip olunmaz, hizmet ederek layık olunur” sözünü de videoda hatırlatan Özdemir, AK Parti’nin eser ve hizmet siyasetini sürdürdüğünü belirtti.

"İSTANBUL HİZMETTEN UZAK KALDI"

Abdullah Özdemir, İstanbul’un farklı ilçelerinde sürdürülen yatırımlar, sosyal destekler ve belediyecilik faaliyetleriyle vatandaşların hayatına dokunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Açıklamasında mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine de eleştiriler yönelten Özdemir, 2019’dan bu yana verilen vaatlerin karşılık bulmadığını, İstanbul’un hizmetten uzak kaldığını hatırlattı.

Özdemir, İstanbulluların şeffaflık ve hesap verilebilirlik beklediğini ifade etti.

"ŞEHRİN HER KÖŞESİNDE İZ BIRAKMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Aziz İstanbullular, kıymetli hemşehrilerim, sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Bugün 31 Mart'ın yıl dönümü. Bu vesileyle İstanbul'umuzu eserlerle donatan, bu şehre ömrünü ve emeğini veren tüm yol arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın o meşhur ifadesiyle; 'İstanbul'a sahip olunmaz, hizmet ederek layık olunur.' Biz bu şiarla bakanlıklarımızın dev yatırımları ve belediyelerimizin gönül dokunuşlarıyla şehrimizin her köşesinde iz bırakmaya devam ediyoruz.

"İSTANBUL'DA BUGÜN FARKLI BİR TABLOYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerim, bizim için belediyecilik sadece yönetmek değil, hayatı kolaylaştırmak ve gönüllere dokunmaktır.

Bugün Arnavutköy’den Bağcılar’a, Bahçelievler’den Başakşehir’e, Bayrampaşa’dan Beykoz’a, Esenler’den Fatih’e, Gaziosmanpaşa’dan Güngören’e, Kağıthane’den Pendik’e, Sultangazi’den Sultanbeyli’ye, Ümraniye’den Zeytinburnu’na kadar 16 ilçemizde tam 24 saat kesintisiz bir hizmet meşalesi yanmaktadır.

Gençlerimize alan açıyor, sosyal desteklerimizle her haneye ulaşıyor, kadınları ve aileyi merkeze alan projelerle toplumumuzu güçlendiriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki İstanbul asla sahipsiz değildir. Ancak kıymetli hemşehrilerim, aynı İstanbul’da bugün maalesef farklı bir tabloyla da karşı karşıyayız.

"HİZMETSİZLİĞİN 7. YILI"

2019’dan bu yana geçen süre, büyük vaatlerin nasıl karşılıksız kaldığının, bir dünya şehrinin nasıl ihmal edildiğinin hazin öyküsüdür.

Hizmetsizliğin yedinci yılında CHP’li İBB yönetiminin başarılarını değil; rüşvet ve usulsüzlük tartışmalarını, itirafçıların itiraflarını, balyalanan paraları, milletimizin iyi niyetini nasıl şahsi çıkarları ve gelecek kariyerlerine basamak yapmak istediklerini yani 4 bin sayfalık iddianameyi konuşuyoruz. Milletimiz cevap bekliyor.

"İSTANBULLUNUN GÖZÜNE BANT ÇEKEMEZSİNİZ"

İstanbullular nasıl kandırıldıklarının, haklarının nasıl çarçur edildiğinin açıklanmasını bekliyor; meydanlardan hakaretleri, manipülasyonları, mahkeme salonlarından şov yapılmasını değil.

Aziz İstanbullular, İstanbul nimet diyerek göreve gelenler, bu aziz şehri maalesef şahsi kariyerlerine basamak yapmıştır.

Hizmet yerine 4 bin sayfalık iddianameleri, rüşvet ve usulsüzlük tartışmalarını konuşur hale geldik. Şunu herkes bilsin ki İstanbul algıyla değil, icraatla yönetilir. Kameraları bantlayabilirsiniz ama İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz.

Bizler bu şehri şahsi hesapların gölgesinden kurtarana dek gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstanbul’umuz her şeyin en iyisine layıktır. Hepinizi saygıyla selamlıyor, Allah’a emanet ediyorum."