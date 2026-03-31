Marmaris Belediyesi'nde rüşvet ağı çökertildi: 4 şüpheli tutuklandı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürüyor...

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Marmaris Belediyesi’ne yönelik kapsamlı soruşturma yürütüldü.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 zanlı, dün adliyeye sevk edildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ö.H., İmar Müdürü İ.P. ile mühendisler V.Ç. ve T.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma dosyasında yer alan suçlamalar; suç örgütü kurmak (TCK 220), rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve suç gelirlerini aklama şeklinde sıralandı.

RÜŞVET AĞI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Savcılık tespitlerine göre Marmaris Belediyesi’nde görevli bazı kamu görevlileri, imar ve ruhsat işlemlerinde sistematik şekilde usulsüzlük yaptı.

Otel, restoran ve çeşitli işletmelere verilen izinlerde menfaat sağlandığı, yeni iskan süreçlerinin adeta 'paraya bağlandığı' ortaya kondu.

İddiaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han ile İmar Müdürü İlker Pakir, kendi belirledikleri personel üzerinden işlemleri yönlendirerek çıkar amaçlı bir yapı oluşturdu.

4 BİN DOLARLA YAKALANDI

Soruşturmanın en çarpıcı anı ise 26 Mart 2026’da yaşandı. İmar Müdürlüğü’nde görevli T.D. isimli şüpheli, 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı.

Bu gelişme, dosyanın seyrini değiştirdi ve operasyonun düğmesine basıldı.

BELEDİYEYE GECE OPERASYONU YAPILDI

Planlı soruşturma kapsamında aynı gün gece saatlerinde düğmeye basıldı.

Gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve Marmaris Belediyesi’ndeki ofislerinde eş zamanlı aramalar yapıldı.

Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

ŞÜPHELİ LİSTESİ GENİŞLİYOR

Soruşturma yalnızca üst düzey isimlerle sınırlı kalmadı. Aralarında mühendisler, müteahhit, muhasebeci, muhtar ve belediye çalışanlarının da bulunduğu toplam 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Dosyada dikkat çeken isimler arasında CHP Yerel Yönetimler Sorumlusu olduğu belirtilen bir esnaf ile belediyenin çeşitli birimlerinde görevli personelin de yer alması oldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Savcılık kaynakları, elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleşerek devam ettiğini belirtiyor.

Yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının gündeme gelebileceği ifade edilirken, Marmaris Belediyesi’ndeki yapılanmanın tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması hedefleniyor.