İstanbul'da laf atma kavgası: Kadın sinir krizi geçirdi Laf attığı kadın ve adam arasında çıkan tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga cep telefon kameralarına anbean yansıdı.

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İHA

İstanbul'da kadına laf atan maganda neye uğradığını şaşırdı.

Geçtiğimiz günlerde Beyoğlu ilçesinde yol kenarında bekleyen kadının yanına lüks bir otomobil yaklaştı.

Laf attığı için kavga çıktı

Araç sürücüsünün kadına laf atması üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için büyük çaba gösterdi.

Olaya şahit olan bir vatandaş, polis çağrılmasını isteyen genç kadını sakinleştirmek için dakikalarca uğraştı.

Kaçarken kaza yaptı

O esnada aracıyla olay yerinden kaçmak isteyen sürücü, kalkış yaptığı sırada başka bir araçla çarpışıp kaza yaptı.

O anlar kameraya yansıdı

Yaşanan o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)