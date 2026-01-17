Abone ol: Google News

İstanbul'da öldürülen Atlas'ın ailesini tehdit edenlere soruşturma

Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 16:29
  • İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, "yan baktın" tartışması sonrası bıçaklanarak hayatını kaybetti.
  • Olay sonrası Çağlayan'ın ailesine gönderilen tehdit mesajları hakkında soruşturma başlatıldı.
  • Şüpheli E.Ç. tutuklandı ve emniyete talimat verildi.

İstanbul'un Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde, 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç., "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI 

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

TEHDİT MESAJLARINA SORUŞTURMA 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 14 Ocak'ta Güngören'de öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın aile bireylerine yönelik, olay sonrası gönderildiği anlaşılan tehdit mesajları üzerine resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne fiil ve failin tespitiyle, gözaltına alma konusunda gerekli talimat verildiği bildirildi.

