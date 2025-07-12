İstanbul'da otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul'un Silivri ilçesinde motosiklet sürücüsü Yavuz Ergün, cadde üzerinde ilerlerken bir yolcu otobüsü akaryakıt istasyonuna dönüş yapmak istedi.

Bu sırada motosiklet, otobüsle çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle yola savrulan sürücü ağır yaralandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalesi yapılan Yavuz Ergün'ü, hastaneye kaldırıldı.

Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin görüntüler çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kazanın ardından otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.