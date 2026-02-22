Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: Umut hakkına ilişkin detaylar anlatılacak

Terörsüz Türkiye süreci ilerliyor....

Süreçte, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ile önemli eşikler aşıldı.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu da çalışmalarını sürdürüyor.

Komisyon, son şekli verilen raporu tamamladı ve detayları TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı.

Süreç ilerlerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bir talimat geldi.

Komisyonun hazırladığı raporun ardından "umut hakkı" konusu gündeme geldi.

"KİŞİYE ÖZEL DÜZENLEME" YAPILMAYACAK

Hukuki düzenlemeler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kurmaylarına ‘Kişiye özel umut hakkı olmayacağının iyi anlatılması’ talimatı verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda yanlış bilgilere yer verilmemesini de istedi.

Kamuoyunda ‘Öcalan’ın umut hakkı ile özgürlüğüne kavuşacağına’ yönelik yanıltıcı bilgiler konusunda dikkatli olunmasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şöyle dediği öğrenildi;

"BUNA ÇOK DİKKAT EDELİM"

"Olmaz öyle şey, buna çok dikkat edelim. Vatandaşa çok iyi anlatmamız lazım. Kişiye özel bir düzenleme olmaz."

AK PARTİ KAYNAKLARI: BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AK Parti de umut hakkı konusunda dikkatli davranıyor.

AK Parti kaynaklarının hukuki adımlar konusunda Cumhurbaşkanı’na yaptıkları sunumla ilgili olarak, “Bu çok hassas bir mesele. MİT’in belirleyeceği çıtayı göreceğiz. Cumhurbaşkanı’nın da talimatı ‘bu işi ciddiyetle ele alın’ yönünde.

Umut hakkı da yanlış anlaşılıyor. Af değil, ceza indirimi değil, tahliye değil.

Sahada umut hakkı denilince Öcalan’a af getirilecekmiş şeklinde algılanıyor. Böyle bir şey olmayacak.” değerlendirmesini yaptıkları öğrenildi.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut Hakkı, müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış mahkumların, belirli bir süre sonunda durumlarının gözden geçirilerek serbest kalma umuduna sahip olmasını sağlayan bir haktır.

Bu hak, ceza infazının yalnızca cezalandırmaya değil, mahkumların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılmasına yönelik olması gerektiği ilkesine dayanır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), umut hakkını insan onuru ve insanlık dışı muamele yasağı kapsamında değerlendirir.

Umut hakkı, sadece belirli koşulları sağlayan mahkûmlar için geçerlidir.

Bu şartlar arasında, mahkumun cezaevindeki davranışları, rehabilitasyon sürecine katılımı ve infaz sürecindeki genel tutumu yer alır.

RAPOR HAZIR

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025’te başladığı çalışma sonucunda raporunu tamamladı.

Rapora son şekil, komisyon üyelerinin yaptığı İmralı ziyaretinin ardından verildi.

60 SAYFADAN OLUŞUYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelerek hazırlanan taslak raporu paylaştı.

Taslak rapor, 7 temel bölüm ve 60 sayfadan oluşuyor.

En merak edilen başlıklardan birisi de umut hakkı.

Edinilen bilgilere göre; umut hakkı ibaresi raporda yer almıyor.