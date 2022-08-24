İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 19,21 zam

İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 19,21 oranda zam kararı alındı. Buna göre 0-1 km mesafede fiyat 554 liradan 660 TL'ye ye yükseldi.

İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılı öncesinde servis ücretlerindeki zam oranı belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), yeni dönem fiyatını belirlemek üzere taraflar bir araya geldi.

2022 yılının 9. toplantısı Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar Başkanlığında gerçekleştirildi.

Servisçiler yüzde 30 istedi

2022-2023 eğitim-öğretim yılında servis ücretlerinin belirlenmesi için yapılan toplantıda İstanbul'daki servis sürücülerinin temsilcileri, yüzde 30 oranında zam talep etti.

İBB'nin teklifi ise yüzde 19,21 oldu.

Yüzde 19,21 zam kararı



Yapılan görüşmeler sonucunda oylamaya geçildi. Oylama sonucunda servis ücretlerine yüzde 19,21 oranda zam kararı alındı.

0-1 km 660 TL oldu

Bu zamla birlikte 0-1 km arası mesafede ücret 554 liradan 660 TL'ye ye yükseldi. Buna göre en düşük mesafe ücretinde yıllık rakam ise 5 bin 800 TL'ye çıkmış oldu.