İstanbul'da tehdit ve kurşunlama olaylarına karışanlara operasyon

İstanbul'da bazı ilçelerde, emniyet güçleri tarafından operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’un farklı ilçelerinde 'tehdit' ve 'kurşunlama' gibi olaylara karıştıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenledi.

ŞÜPHELİLERİN ADRESLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, 22 Ocak'ta Bağcılar'da iş yeri sahibini tehdit, 12 Şubat'ta Bakırköy'de iş yeri sahibini tehdit, 20 Şubat'ta Kartal'da iş yeri kurşunlama ve 1 Mart tarihinde Arnavutköy'de düzenlenen operasyon kapsamında aranan şüphelilerin bulundukları adresleri tespit etti.

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belirlenen 4 ilçedeki adreslere bu sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.