İstanbul’da terör örgütü DHKP/C‘ye yönelik düzenlenen operasyonlarda aranan 16 şüpheliden 8’i yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul terörle mücadele ekipleri, sabah saatlerinde DHKP-C terör örgütüne yönelik 14 adrese operasyon yaptı.

Operasyonda aranan 16 şüpheliden 8'i gözaltına alındı. 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

KAMUOYU OLUŞTURMA ÇALIŞMASI İÇİNDE OLDUKLARI BELİRLENDİ

Yakalanan şüphelilerin, terör örgütü bağlantılı Direnişler Meclisi ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği içerisinde kamuoyu oluşturma çalışması yürüttüğü belirtildi.

Operasyon kapsamında, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de incelenmek üzere el konuldu.

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C‘ye operasyon: 8 gözaltı VİDEO