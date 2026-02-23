TFF’nin çok konuşulan paylaşımının perde arkası ortaya çıktı

Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da karşılaşmanın ardından hakem yönetimine tepki gösterilmiş, TFF ve MHK hedef alınmıştı.

Sarı-kırmızılıların art arda gelen sert açıklamaları sonrası TFF'den "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur." paylaşımı gelmişti.

Yaşananların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) cephesinden gelen dikkat çekici sosyal medya paylaşımının perde arkası ortaya çıktı.

OLAY PAYLAŞIMIN PERDE ARKASINDA NELER YAŞANDI?

NOW Spor’da konuşan Ersin Düzen’in aktardığı bilgilere göre, söz konusu paylaşımın doğrudan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun talimatıyla yapıldığı öne sürüldü.

İddiaya göre paylaşım, TFF yönetim kurulunun bilgisi dışında, tek cümlelik bir mesaj olarak iletişim birimi aracılığıyla yayınlandı.

"DOSTANE GÖRÜŞME"

Düzen konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bir rahatsızlık yaşamıştı. Hastanede bir operasyon geçirdi, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Sayın Başkan Dursun Özbek araları aslında çok gerilimli olmasına rağmen -daha önce de yaşanan süreçlerle birlikte- hastanede ziyaret ediyor, geçmiş olsun ziyareti. Son derece dostane şekilde yapılan bir görüşme var.

"ARALARINDAKİ BUZLAR ERİYOR"

Konyaspor maçının ardından önce Okan Buruk hemen akabinde sosyal medya üzerinden Galatasaray'ın bu çıkışıyla birlikte, bu paylaşımın talimatı direkt Hacıosmanoğlu'ndan geliyor. Yönetim kurulunda hiç kimsenin bu paylaşımdan haberi yok. 'Biz ne konuştuk, ne görüyoruz. Böyle bir gerginliğe hiç gerek yokken bir anda çıkıp Galatasaray böyle bir açıklama yaptı. Madem öyle dostluk yeniden bozuldu.' şeklinde bir düşünceyle birlikte iletişim departmanına bu paylaşım yapılıyor, tek bir cümle halinde.

"MADEM ÖYLE DOSTLUK YENİDEN BOZULDU"

"TFF'DEN ALDIĞIM BİLGİ!"

Bunu Sayın Hacıosmanoğlu mu ifade etti yoksa sayın genel sekreterin mi, iletişim departmanının mı bir fikri bilmiyorum ama yönetim kurulundan kimsenin bilgisi dahilinde değil, bunu özellikle vurguluyorum. TFF tarafından aldığım bilgidir.