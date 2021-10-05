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    İstanbul’da tramvay arızalandı, yolcular raylarda yürüdü

    T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler aksadı. Topçular durağında inen onlarca İstanbullu, raylarda yürüdü.
    • DHA
    • 05.10.2021 - 15:15
    • Güncelleme : 05.10.2021 - 16:01
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    İstanbul’da tramvay arızalandı, yolcular raylarda yürüdü

    İstanbul’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait İETT otobüslerinde ve tramvaylarda yaşanan arızalar, toplu taşıma kullanan vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor.

    Bakımsızlık nedeniyle yollarda kalan İETT otobüsleri, İstanbullular tarafından artık normal karşılanıyor.

    Zaman zaman vatandaşlar tarafından itilen otobüsler trafiğe neden olurken, yolda kalan tramvaylar da seferlerin aksamasına, duraklardaki kalabalığın artmasına neden oluyor.

    4 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde, söz konusu tramvay arızalarına bir yenisi daha eklendi.

    T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında, saat 19.00 sıralarında yaşanan teknik arıza nedeniyle yolcular, tramvay yolunda yürümek zorunda kaldı.

    TOPÇULAR DURAĞINDAN RAMİ DURAĞINA YÜRÜDÜLER

    Mescid-i Selam yönüne giden onlarca yolcu, Topçular durağında indi. Yolcular, Rami durağına ulaşabilmek için tramvay yolunda yürüdü.

    KAMERAYA YANSIDI

    İstanbulluların raylar üzerindeki çileli yolculuğu, cep telefonu kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Seferler, arızanın giderilmesi ile bir süre sonra normale döndü.

    İstanbul’da tramvay arızalandı, yolcular raylarda yürüdü VİDEO

    ELEKTRİK KABLOLARI DA ARIZALANMIŞTI

    3 Ekim Pazar günü gece saatlerinde yine, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattının Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıkmıştı.

    İstanbul’da tramvay arızalandı, yolcular raylarda yürüdü #1

    İstanbul’da tramvay arızalandı, yolcular raylarda yürüdü #2

    İstanbul’da tramvay arızalandı, yolcular raylarda yürüdü #3

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