İstanbul'da yerel seçim heyecanı! Murat Kurum beklenen projelerini açıklıyor Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda vaatlerini açıkladı. Kurum'un özellikle trafik ve ulaşım sorunlarını iyi tespit ettiği ve bu alanlarda çözüm olacak projeleri dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Yerel seçim için kampanyalar başladı.

7 Ocak'ta düzenlenen coşkulu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul adaylığı duyurulan Murat Kurum çalışmalarını sürdürüyor.

Halkla temasını aksatmayan Kurum, sahadaki çalışmalarına kısa bir ara vererek vaatlerini açıklamak üzere kameraların karşısına geçti.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantı'sına katılan Kurum, İstanbullulara vaatlerini duyurdu.

Kurum'un sunumunda kendinden emin ve sorunlara hakimiyeti dikkat çekti.

Murat Kurum önce İstanbul'un sorunlarını dile getirdi ardından da çözümlerini sıraladı.

"Değerli kardeşlerim İstanbul çaresiz değildir"

Kurum şöyle konuştu:

İstanbul'un 94'te başlayan parlak ilerleyişi maalesef 2019'da bir fetret dönemine girdi.

Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla istanbul bir problemle yumağı haline geldi.

İstanbul'da şu an büyük bir karmaşa ve kaos hakimdir. Bu karmaşa bugün bu şehri sarmış durumda. Ama İstanbul, değerli kardeşlerim çaresiz değildir. Güzel şehrimizin tüm sorunlarını bütüncül bakış açısıyla değerlendiren, insanı merkeze alan yeni yaklaşımını siz İstanbullu hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz.

İstanbulun yıldızını parlatacak olan bu yönetim yaklaşımının adı Sistem İstanbul.

Merkezinde sadece siz varsınız.

Uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul

Biz yeniden İstanbul'u eski günlerine kavuşturan projelerimizi açıklayacağız. Uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz.

İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yıl alıyor.

Hepimiz trafikte zaman enerji kaybediyoruz. Trafikte kaybettiğimiz vaktimizi, ailemizle, kendimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da %47 olan trafik yoğunluğu bugün +64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran %90'ları aşıyor.

Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler.

Örnekleri daha da çoğaltabiliriz ama biz bunları İstanbullu kardeşlerimizin vicdanlarına havale ediyoruz, biz çözüme odaklanıyoruz. 5 ve 10 yıllık 2 ayrı ulaşım planlaması yaptık. Daha önceliğimiz İstanbullulara daha iyi hizmet vermek, zaman kazandırmak, trafik çilesine mahkum etmemek.

İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları:

İstanbulumuzun güzel insanları bugün bu salonda varlıkları ile bizi güçlendiren İstanbul sevdalılarına, bizi bir evlat gibi bağrına basanlara, bize destek veren tüm kardeşlerimize en derin sevgilerimi iletiyorum.

Toplantımıza hoşgeldiniz şeref verdiniz.

Burası İstanbul. İstanbul şehirlerden bir şehir değil. İki denizi iklimleri birleştiren bir şehir.

Bu şehrin kötü gidişatını sonlandıracağız.

"2019'da fetret dönemi başladı"

Bu güzel şehir milletimizin aşkı, sevdasıdır. Bu şehri yönetmek tüm ruhunla İstanbul'a adanmaktan geçer.

İşte biz buradaki dostlarımızla, teşkilatlarımızla hep birlikte İstanbul’a adanmış kadrolarız.

İstanbul'un 94'de başlayan bu parlak ilerleyişi maalesef 2019'da bir fetret dönemine girdi.

İstanbul'da şu an büyük bir karmaşa ve kaos hakimdir.

"Yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek"

Ama İstanbul değerli kardeşlerim çaresiz değildir.

Biz yeniden İstanbul'u eski günlerine kavuşturan projelerimizi açıklayacağız.

Sizlere 10 hedefimizi açıklayacağım.

Uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz.

Bizim önceliğimiz İstabul'u trafik çilesine mahkum etmemektir.

2029 hedefimiz karayolu payını yüzde 60'a çıkartmak. Deniz yolu ulaşımını da yüzde 4'e çıkartmayı hedefliyoruz. Ortamla yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek.

10 yılın sonunda İstanbul trafiği geri dönmemek üzere son bulacak.

Metro hattı 650 kilometreye çıkacak

Raylı sistemler İstanbul’un hayat damarı desem yeridir. İşte raylı sistemlerde hedefimiz; Mevcut 328 kilometre metro hattını 2029’a kadar 650 kilometreye çıkaracağız.

10 yıl sonra, yani 2034’te de bu uzunluğu 1004 km’ye ulaştıracağız. Yenikapı-İncirli- Sefaköy hattını tamamlayarak, Küçükçekmece ve çevre ilçelerdeki kardeşlerimizi rahatlatacağız.

Yine Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-Tüyap hattıyla, park et devam et duraklarıyla, bu bölgedeki araç trafiğini olabildiğince azaltacağız.

"Vatandaşımızın havaalanı bağlantısını sağlayacağız"

İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme hattımızı da yapacağız. Beylikdüzü’nden, Avcılar’dan metroya binen bir yolcumuz, boğazın altından geçecek; Söğütlüçeşme’ye güvenle ulaşacak.

Yıllardır bekleyen Sultanbeyli metrosunu tamamlayacağız. Sultanbeyli-Kurtköy hattını tamamlayarak; Sultanbeyli ve Pendik arasındaki trafiği azaltacağız.

Yine Sabiha Gökçen-Kurtköy metro hatlarını tamamlayarak, vatandaşımızın havaalanı bağlantısını sağlayacağız.

2 yakaya 2 büyük tünel

İstanbul’da 2 yakaya 2 büyük tünel yapıyoruz. Bu tünellerin uzunluğu; Avrupa yakasında 88,2 km, Anadolu yakasında 34 kilometre olmak üzere; toplamda 122,2 kilometre olacak.

İstanbul’un merkezi bölgelerindeki trafik sıkışıklığını gidereceğiz. İlk olarak; Çayırbaşı, Ayazağa, Levazım ve Dolmabahçe etabında 25,7 kilometrelik tünel projesini yapacağız. Dolmabahçe’den başlayıp Kilyos'a uzanan tünel zincirini halkımıza armağan etmiş olacağız.

Mevcut Sarıyer- Çayırbaşı Tüneli’nin devamı niteliğindeki Sarıyer- Kilyos tünelinin de tamamlanmasıyla; Kilyos-Dolmabahçe arasında kesintisiz bir ulaşımı insanımıza sunmuş olacağız. Kuzey Marmara otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne de kolaylıkla erişimi sağlayacağız.

"D100, 03 ve TEM otoyolunun yoğunluğunu azaltacağız"

Bunun yanı sıra, İstanbul’un doğu-batı istikametinde Kağıthane – Büyükçekmece arasındaki tüneller zinciri ile yeni bir koridor daha oluşturacağız.

Bu projenin ilk etabı olarak 11,6 km’lik Kâğıthane ve Bayrampaşa etabını tamamlayacağız.

Yenisahra-Bostancı etabında 10,2 kilometrelik tüneller süratle bitecek. Bu proje ile Göztepe’den doğuya doğru, D-100 Karayolu ile Sahil Yolu arasında kesintisiz bir bağlantı yolu oluşturacağız.

D-100 Karayolunun trafik yoğunluğunu azaltacağız. 2034 yılına kadar ise; Bayrampaşa-Büyükçekmece etabında 50,9 kilometrelik tünelimizi açacağız. Ayrıca, Harem-Çengelköy-Kavacık etabında 23,8 kilometrelik tünelimizi hayata geçireceğiz.

Tüm bu tüneller sayesinde; iki yakada da boğaz sahil yollarının tıkanmış damarlarını açacağız. Aynı zamanda trafik yoğunluğu üst seviyelerde olan D100, 03 ve TEM otoyolunun yoğunluğunu azaltacağız.

"Trafik sıkışıklığı olan bölgeleri rahatlatacağız"

Göreve gelir gelmez, Göztepe-Çayırova güzergâhında 30 kilometrelik yan yol düzenlemesi yapacağız.

Böylelikle Anadolu Yakasındaki D100 güzergâhının yoğunluğunu azaltacağız. Aynı zamanda Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Ataşehir ilçelerine erişimi kolaylaştıracağız.

20 adet katlı kavşak ve 151 kavşak düzenleme planımızı hemen uygulamaya geçeceğiz. İstanbul’da fayda-maliyet analizi yaparak; ortaya koyacağımız projelerle Mahmutbey kavşağı gibi çok fazla trafik sıkışıklığı olan bölgeleri rahatlatacağız.

Hizmet seviyesi düşük olan ve D100 karayolunda Trafik yoğunluğu oluşturan Ataköy Kavşağındaki tıkanıklığı ortadan kaldıracak projemizi ivedilikle hayata geçireceğiz.

Böylece, D100 Edirne-Ankara istikametlerindeki trafik akışı kesintisiz hale gelirken, Şirinevler ve Ataköy bağlantı kolları çok daha konforlu olacak.

"İki yakada 6 yeni lojistik merkezi"

İstanbul trafiğini rahatlatacak, iki büyük hamle daha yapacağız. İstanbul trafiğini olumsuz etkileyen Esenler ve Harem otogarlarını taşıyacağız.

İki yakada 6 yeni lojistik merkezi kuracağız. Bu iki proje ile, kent içi trafiğinde bulunan yaklaşık 1 milyon ağır vasıta trafiğini şehrin çeperlerine taşımış olacağız.

Planlı bir dağıtım modeliyle şehir içi ulaşımında seyahat süresini %20 düşüreceğiz.

Silivri'ye metrobüs geliyor

Biz, İstanbulluların evlerine, işlerine, okullarına mutlu bir şekilde ulaşmalarını istiyoruz.

Bu nedenle filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs katacağız. Buradan da müjdemizi veriyoruz.

Evet, Silivri’ye Metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul’da şehrin her yanına aynı hizmetleri götürmek, şehrin merkezindeki yoğunluğu olabildiğince çeperlere taşımaktır.

Bu hedefle de; D-100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı TÜYAP - Silivri hattına kadar uzatacağız.

İSPARK sorunları

Sokaklarımızı, otopark olmaktan kurtaracağız. “Güvenli ve ucuz otopark, İstanbullunun hakkıdır” diyeceğiz.

İstanbul’umuza ilk 5 yılda; üstü park altı otopark olacak, vatandaşımızın arabasını bırakarak toplu ulaşıma bağlantı kuracağı tam 250 bin araçlık otopark kazandıracağız. İSPARK’ın durumu ortada!

Bu kurum liyakatsiz ellerde kötü yönetildiği için zarar ediyor. Aracını evinin önüne park eden insanlardan bile para aldığı halde zarar ediyor. Ama kimse şüphe etmesin biz bu kurumu da ayağa kaldıracağız.

Buradan da söz veriyoruz. Biz göreve gelir gelmez, kendi evinin önüne aracını park eden vatandaşlarımızdan; gece gündüz kesinlikle bir lira bile park ücreti almayacağız. Aynı zamanda; İSPARK’ta uygulanan tarifelerde tam %25 oranında indirim yapacağız! Vatandaşımız için; ilk yarım saati ücretsiz yapacağız!

Merkezi Taksi Sistemi

Bugün İstanbul’da yaklaşık 20 bin taksi, günde 1,6 milyondan fazla yolcuyu taşıyor. Ama bu sayı, mevcut talebe yetmiyor. İşte İstanbullulara müjdemizi veriyoruz. Taksi sorununu tamamen çözeceğiz.

Öncelikle doğru bir işletim sağlayacak olan tüm sistemleri; Merkezi Taksi Sistemi çatısı altında birleştireceğiz. Mevcut sistemin en hızlı, en güvenli şekilde işlemesini sağlayacağız. Ve taksi sayısında bir eksiklik varsa, ihaleler yaparak taksi eksiğini şehrimizin ihtiyaçlarına göre gidereceğiz.

Bunun yanında; etkili eğitim, denetim, ödül, ceza ve geri bildirim uygulamaları yapacağız. Taksi sorunu da diğer sorunlar gibi; İstanbullunun gündeminden tamamen çıkacak.

Deniz ulaşımına 3 yeni hat

Dünyada çok az şehir İstanbul gibi eşsiz bir coğrafyaya, ortasından geçen bir denize sahiptir. Ama mevcut yönetim deniz ulaşımını teşvik edecek, geliştirecek adımlar atmamıştır.

Biz deniz ulaşımı konusunda, çok etkili modellerle çalışacağız. Beylikdüzü’nden sırasıyla Avcılar, Bakırköy, Yenikapı, Eminönü, Kabataş, Beşiktaş gibi; Anadolu Yakası’nda da Maltepe Sahili’nden benzer şekilde oluşturulacak mini iskeleler kuracağız.

Özellikle sabah-akşam iş saatlerinde verilecek hızlı ve sık seferlerle hizmeti arttıracağız. Deniz ulaşımının payını, bu çalışmalarla tam 2 kat arttıracağız. Deniz ulaşımına 3 yeni hat ekleyeceğiz.

İstinye-Yenikapı, Çubuklu-Yenikapı, Çengelköy-Yenikapı arabalı vapuru projelerimizle de karayoluna alternatif ulaşım imkânlarını güçlendireceğiz.

"Bisikleti İstanbul’un cazip ulaşım aracı yapacağız"

Görevi devraldığımızda; bisikleti İstanbul’un cazip ulaşım aracı yapacağız. Çünkü biz herkesin evinin kapısında bir bisiklet olsun istiyoruz. İstanbul’umuzu Bisiklet Şehri yapmak istiyoruz.

Bunun için; Akıllı ulaşım sistemlerini hayata geçireceğiz. Bisiklet parklarının sayılarını hızlıca artıracağız. Scooter park alanları kuracağız. Elektrikli araç şarj istasyonlarını artıracağız.

Paylaşımlı bisikleti yaygınlaştıracağız. İşte İstanbullulara sözümüz! 2029 yılına kadar bisiklet yolu uzunluğumuzu iki katına çıkaracağız; 2034 yılında tam 1500 kilometre bisiklet yolumuz olacak! Bisikleti, İstanbul’da en çok kullanılan ulaşım aracı hâline getireceğiz.

"Deprem terörle mücadele kadar önemlidir"

15 gündür sahadayız. Her gittiğim yerde insanımız bana depreme hazırlık noktasında ne yapacağımızı, kentsel dönüşümü soruyorlar.

Biz de hep söylediğimiz gibi; deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur diyoruz.

Evet, İstanbulluların gündemi depremdir, dönüşümdür. Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza; afetlere bir İstanbul vaad ediyoruz. Bizim şu an 39 ilçemizde toplam 7,5 milyon evimiz ve işyerimiz var.

Bunun 1,5 milyonu maalesef risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor.

"Milletimizi kimsenin insafına terk etmeyeceğiz"

2019 yerel seçimlerinden önce; “deprem seferberliği ilan ediyoruz” denmişti. “İstanbul’u 5 yılda depreme hazırlayacağız” denmişti.

“Her yıl 20 bin, 5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğiz” hedefi konulmuştu. “15 bin sosyal konutu süratle bitireceğiz” vaadi verilmişti. Aslına bakarsanız bizim kayıp 5 yıl olarak tarif ettiğimiz durum işte budur; söz verdiğinin yüzde 5’ini bile yapamamaktır.

Büyükşehir belediyesi ürettiği bu konut sayısıyla, bizim bir ilçe belediyemizin bile başarısının yarısına ulaşamadı. Gerçekten de iddia ettikleri gibi; bu hızla giderlerse dönüşümü 100 yılda bitirebilirler.

Dönüşüm meselesi ciddiyet ister, sorumluluk duygusu ister. Çünkü bu, insanımızın barınma hakkıdır, güvenli yaşama hakkıdır.

Milletimizin bu haklarını bugüne kadar kimsenin insafına terk etmedik, bundan sonra da asla terk etmeyeceğiz.

"İstanbul’un en riskli yerlerinden başlayarak bir an önce işe koyulacağız"

Değerli İstanbullular, müsterih olun, bizlere güvenin. Çünkü biz dün Kastamonu’daki, Rize’deki Bartın’daki sellerde, Antalya Muğla’daki yangınlarda, Elâzığ’da, Malatya’da ve İzmir’deki depremlerde 46 bin konutu nasıl bitirdiysek; en son asrın felaketinin yaşandığı 11 ilimizde, 3 ayda 180 bin konutun inşasına nasıl başlattıysak; 1 Nisan sabahı görevi aldığımızda da İstanbul’un kaybettiği yılları süratle telafi edeceğiz.

Çünkü bizim derdimiz var! Biz, annelerimizin evlerinde güven ve huzurla yaşamasını istiyoruz.

Hiçbir ailemizin acılar yaşamaması için; elimizden gelen en yüksek iradeyi ortaya koymak istiyoruz.

Planlı programlı bir şekilde, ekip ruhuyla hareket ederek; İstanbul’un en riskli yerlerinden başlayarak bir an önce işe koyulacağız.

"Kolaylaştırıcı Dönüşüm Planı düzenlemesini hayata geçireceğiz"

İstanbullulara söz. İstanbul’da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Bunun için de; ülkemizin kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlemizi süratle başlatacağız.

5 yılda 39 ilçemizde; yatay mimari eksenli, komşuluk ilişkilerini odağına alan, nüfusu tek bir kişi bile artırmayacak olan tam 650 bin konut inşa edeceğiz. Yeni güvenli, huzurlu yuvalarımızın 300 binini, “adeta bilinçli bir şekilde” durdurulan KİPTAŞ eliyle yapacağız.

15 Nisan’da hemen başvuruları alacağız. Yarısı bizden diyerek; 700 bin lira hibe destek vereceğiz. İlave olarak; 700 bin lira kredi desteği, 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. 18 ayda tamamlayacağız.

Yine 250 bin yuvamızı da; vatandaşımızı ve özel sektörümüzü destekleyerek dönüştüreceğiz. Dönüşecek evin bulunduğu alana dair, “Kolaylaştırıcı Dönüşüm Planı” dediğimiz gerekli imar düzenlemelerini hemen hayata geçireceğiz.

Sosyal konutlar düşük fiyata kiralanacak

İşte bir müjde daha geliyor. Şimdi açıklayacağım yeni projemizi ilk kez duyacaksınız. Kentsel dönüşüme özel 100 bin sosyal konut üreterek, dönüşüme girecek yuva sahiplerine çok düşük fiyatlarla kiralayacağız. Bu projemizden 39 ilçemiz faydalanacak. Konutlar kesinlikle satılmayacak; ihtiyaç duyan tüm hemşerilerimize çok uygun bedellerle kiralanacak. Böylece; İstanbul’da yaşanan yüksek kira fiyatlarına karşı, düşük gelir grubundaki kardeşlerimizi korumuş olacağız.



39 ilçemizin tamamına ve en riskli mahallelerimize Kentsel Dönüşüm Ofisleri kuracağız. Vatandaşımız gelecek, burada tüm sorularına cevap bulacak, ne yapılacağını tüm detaylarıyla öğrenecek, gönlü rahat bir şekilde dönüşüm kervanına katılacak.

“İstanbul Dijital İkizi ile tüm afet sürecini yöneteceğiz”

İstanbul’umuzda merkezi Afet Risk Yönetimi Sistemini hayata geçireceğiz. Bu sistemle; Allah korusun, afet olduğunda hangi adımları atmamız gerektiğini anlık olarak bileceğiz.

Yani kriz anlarının yönetimi kaotik olmayacak, bir sistem içinde planlı şekilde icra edilecek. İstanbul’un her sokağını, her binasını görebildiğimiz “İstanbul Dijital İkizi” ile tüm afet sürecini yöneteceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarının; alt ve üst yapılarını afete hazır hale getireceğiz.

Yaptığımız tüm planları, çok amaçlı bir bakış açısı ve işlevsel özelliklerle tasarlayacağız. 6 saat içinde afet sonrası hizmetlerin kurulacağı bu alanlar; şimdi birer yeşil alan, dinlenme alanı olarak hizmet verse de; afet anında buralar insanımız için geçici ve güvenli yaşam alanlarına dönüşecek.

Yani vatandaşımız normal zamanlarda kreş ya da kütüphane olarak gördüğü bu yerleri; afet zamanında mobil sağlık araçları, jeneratör, yemekhane ve barınma üniteleriyle birlikte birer geçici yaşam alanı olarak kullanacak. İstanbul’un her yerinde yapacağımız tüm toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet vereceğiz.

"Hava, kara ve deniz yollarına bağlantı noktaları yer alacak"

Atatürk Havalimanı’na yeni bir afet yönetim merkezi kuracağız. Bu merkezde; mevcut tam donanımlı hastane kompleksimizden yardım ve tıbbi malzemenin lojistiğine; afet anında en çok ihtiyaç duyulan hava, kara ve deniz yollarına bağlantı noktaları yer alacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz, normal zamanlarda İstanbulluların dinlendiği, nefes aldığı bir mekân iken; afet zamanlarında yüzbinlerce vatandaşımızı aynı anda ağırlayacak toplanma alanı olarak hizmet verecek. Bunun yanında; İstanbul’umuza; 6 yeni lojistik destek merkezi de ekleyeceğiz.

Afet durumunda; İstanbul’un tüm gıda ve tıbbi malzeme ihtiyacını kesintisiz olarak buralardan sağlayacağız. İtfaiye, tıbbi ünite ve iletişim altyapısına dair; tam 9 noktada, afet müdahale merkezlerimizi kuracağız.

Afet Farkındalık Akademisi

İstanbul’umuzu mevcut 2 acil durum hastanemize ek olarak biri Arnavutköy’de diğeri Pendik’te olmak üzere 2 yeni acil durum hastanesine daha kavuşturacağız.

Her iki yakaya dörder adet olmak üzere, afet zamanlarında acil müdahale ekiplerimizin konaklayacağı; normal zamanlarda ise; kalacak yer bulamayan hasta yakınlarının ücretsiz faydalanacağı 8 hasta yakını konaklama merkezini hemen inşa edeceğiz.

Vatandaşımızın İstanbul’un yaşayabileceği olası tüm afetlere karşı farkındalık edineceği; Afet Farkındalık Akademisi’ni kuracağız.

Yine iklim değişikliği kaynaklı afetlerle mücadelemizi de yenilikçi bir planlamayla gerçekleştireceğiz.

Bu konuya dair çalışmalarımızı ise, önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz bir başka tanıtım toplantısı ile milletimizle paylaşacağız. İstanbullulara söz veriyoruz.

Tüm ekibimizle gece gündüz demeden gayret edeceğiz, İstanbul tüm afet risklerine hazır oluncaya kadar durmadan, duraksamadan çalışacağız.

"Hiç kimseyi haksız yere işten çıkarmayacağız"

Değerli İstanbullular, sizlere, her anınızda, hep olacak bir yönetim vaad ediyoruz. Bugün İstanbul’umuzda 8 milyon kadın ve 1,5 milyon ev hanımı; 2 milyon 350 bin gencimiz, 1,5 milyon üniversite öğrencimiz, 4 milyon çocuğumuz var.

Gözümüzün nuru 400 bin engelli vatandaşımız; yine 1 milyon iki yüz bin 65 yaş üstü büyüklerimiz var. İşten çıkarmama sözü verilip işsiz bırakılan binlerce emekçimiz; kendilerine indirim, ücretsiz ulaşım sözleri tutulmayan delikanlılarımız, genç kızlarımız var. Mevcut belediye yönetiminin sosyal destekleri dağıtmadaki adaletsizliğine ve beceriksizliğine maruz kalan ihtiyaç sahiplerimiz var.

Bizim bu kardeşlerimiz için yapamayacağımız, söz verip de gerçekleştiremeyeceğimiz hiç bir şey yok. Huzurlu ve mutlu bir İstanbul için söze sözümüz var. Haksız yere işten çıkarılan emekçilerimizi geri alacağız, hiç kimseyi haksız yere işten çıkarmayacağız.

"Her mahalleye çocuklarınız için kreş hizmeti götüreceğiz"

Kısmi sosyal destek veren bir belediye değil, sosyal sürdürülebilirlik sağlayan, kalıcı çözüm üreten bir belediyecilik anlayışıyla çalışacağız. Kimseyi geride bırakmayacağız. Sürdürülebilirlik için meslek edindirme ve istihdam odaklı projelere imza atacağız.

Şimdi gece ve hafta sonları çalışan ailelerimiz için müjdemizi veriyorum. Her mahalleye çocuklarınız için kreş hizmeti götüreceğiz; polislerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve tüm gece emekçilerimiz için 7/24 nöbetçi kreş hizmetini sunacağız.

İşte ikinci bir müjde daha veriyorum. Aile kart’la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştiriyoruz. Artık hem yaşı 0-6’ya çıkarıyoruz, hem de babalara da çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz.

"İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100’er bin TL hibe vereceğiz"

İstanbul’da su kullanımı konusunda adaleti sağlamakta kararlıyız. Bunun için de; hane halkı sayısını esas alarak adaletli su tarifesini uygulayacağız.

Biz, kişi başı gelirin arttığı, herkesin ürettiği, hane ekonomisinin güçlendiği bir İstanbul istiyoruz.

İstanbullu kadınlar; artık bu şehrin işveren kadınları olacaklar. Hangi sektörde yer almak isterlerse yanlarında olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadına 100’er bin TL hibe vereceğiz.

"Bu şehir, Gençlerin İstanbul’u olacak"

Çocukların İstanbul’unda; İlkokul çağındaki çocuklarımız için okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Okullarımız hijyenik ve güvenli olacak. Büyükşehir belediyesi olarak okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisi ile ilgili tüm taleplerini yerine getireceğiz.

Bu şehir, Gençlerin İstanbul’u olacak. İstanbul’umuzu; gençler ve üniversiteliler için, doyasıya yaşayacağımız bir şehir yapacağız. Bu şehri; eğitim almanın, üniversite okumanın çok keyifli olduğu bir şehir haline getireceğiz. Gençlerimize; İstanbul kartındaki seyahat hakkı noktasında, yüzde 40 indirim yapacağız. Yine, Belediyemizin sosyal ve spor tesislerimiz; yüzde 50’ye kadar indirimle gençlerimizin emrinde olacak.

"Öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğalgaz desteği vererek yanlarında olacağız"

Hiçbir öğrencimiz; anne – baba - kardeş hasreti çekmeyecek. Memleketine giden öğrenci kardeşimin yılda iki defa olmak üzere otobüs biletinin yarısını biz ödeyeceğiz. Kış geldi mi öğrencilerimizin masrafları artıyor. Biz de; öğrenci evlerine aylık 25 m3 doğalgaz desteği vererek yanlarında olacağız.

"İlk defa evlenen kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı"

Bu şehirde yaşamak, aile kurmak zor olmayacak. Bu şehir endişe değil, mutluluk verecek. Bu hedefle; yeni evlenecek genç kardeşlerimizi de unutmayacağız. İlk defa evlenen kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yaparak; yanlarında olacağız.

İlk işim kampanyasında girişimcilere 100 bin TL hibe