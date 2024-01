ensonhaber.com

Yerel seçim için kampanyalar başladı.

7 Ocak'ta düzenlenen coşkulu programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul adaylığı duyurulan Murat Kurum çalışmalarını sürdürüyor.

Halkla temasını aksatmayan Kurum, sahadaki çalışmalarına kısa bir ara vererek vaatlerini açıklamak üzere kameraların karşısına geçti.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantı'sına katılan Kurum, İstanbullulara vaatlerini duyurdu.

Kurum'un sunumunda kendinden emin ve sorunlara hakimiyeti dikkat çekti.

Murat Kurum önce İstanbul'un sorunlarını dile getirdi ardından da çözümlerini sıraladı.

"Değerli kardeşlerim İstanbul çaresiz değildir"

Kurum şöyle konuştu:

İstanbul'un 94'te başlayan parlak ilerleyişi maalesef 2019'da bir fetret dönemine girdi. Yarı zamanlı belediyecilik anlayışıyla istanbul bir problemle yumağı haline geldi. İstanbul'da şu an büyük bir karmaşa ve kaos hakimdir. Bu karmaşa bugün bu şehri sarmış durumda. Ama İstanbul, değerli kardeşlerim çaresiz değildir. Güzel şehrimizin tüm sorunlarını bütüncül bakış açısıyla değerlendiren, insanı merkeze alan yeni yaklaşımını siz İstanbullu hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. İstanbulun yıldızını parlatacak olan bu yönetim yaklaşımının adı Sistem İstanbul. Merkezinde sadece siz varsınız.

Uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul

Biz yeniden İstanbul'u eski günlerine kavuşturan projelerimizi açıklayacağız. Uğraştıran değil ulaştıran bir İstanbul vadediyoruz. İstanbul'da her bir vatandaşımız yılda 288 saatini trafikte kaybediyor. Trafik çilesi ömrümüzden 3,5 yıl alıyor. Hepimiz trafikte zaman enerji kaybediyoruz. Trafikte kaybettiğimiz vaktimizi, ailemizle, kendimize ayırmak istiyoruz. İstanbul'da 2019'da %47 olan trafik yoğunluğu bugün +64'e yükselmiş durumda. Zirve saatlerinde bu oran %90'ları aşıyor. Açtık dedikleri 40.7 km'lik metro hattının gerçekte 8 km'sini zor yapabildiler. Devam eden metro projelerini iptal ettiler. İptal etmek yetmezmiş gibi kazısı yapılan metro şantiyelerimize kamyon kamyon beton döktüler. Örnekleri daha da çoğaltabiliriz ama biz bunları İstanbullu kardeşlerimizin vicdanlarına havale ediyoruz, biz çözüme odaklanıyoruz. 5 ve 10 yıllık 2 ayrı ulaşım planlaması yaptık. Daha önceliğimiz İstanbullulara daha iyi hizmet vermek, zaman kazandırmak, trafik çilesine mahkum etmemek.

İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları:

"2019'da fetret dönemi başladı"

Bu güzel şehir milletimizin aşkı, sevdasıdır. Bu şehri yönetmek tüm ruhunla İstanbul'a adanmaktan geçer. İşte biz buradaki dostlarımızla, teşkilatlarımızla hep birlikte İstanbul’a adanmış kadrolarız. İstanbul'un 94'de başlayan bu parlak ilerleyişi maalesef 2019'da bir fetret dönemine girdi. İstanbul'da şu an büyük bir karmaşa ve kaos hakimdir.

"Yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşecek"

Metro hattı 650 kilometreye çıkacak

Raylı sistemler İstanbul’un hayat damarı desem yeridir. İşte raylı sistemlerde hedefimiz; Mevcut 328 kilometre metro hattını 2029’a kadar 650 kilometreye çıkaracağız. 10 yıl sonra, yani 2034’te de bu uzunluğu 1004 km’ye ulaştıracağız. Yenikapı-İncirli- Sefaköy hattını tamamlayarak, Küçükçekmece ve çevre ilçelerdeki kardeşlerimizi rahatlatacağız. Yine Sefaköy-Avcılar-Beylikdüzü-Tüyap hattıyla, park et devam et duraklarıyla, bu bölgedeki araç trafiğini olabildiğince azaltacağız.

"Vatandaşımızın havaalanı bağlantısını sağlayacağız"

2 yakaya 2 büyük tünel

"D100, 03 ve TEM otoyolunun yoğunluğunu azaltacağız"

"Trafik sıkışıklığı olan bölgeleri rahatlatacağız"

"İki yakada 6 yeni lojistik merkezi"

Silivri'ye metrobüs geliyor

Biz, İstanbulluların evlerine, işlerine, okullarına mutlu bir şekilde ulaşmalarını istiyoruz. Bu nedenle filolarımıza her yıl 100 metrobüs ve 250 otobüs katacağız. Buradan da müjdemizi veriyoruz. Evet, Silivri’ye Metrobüs geliyor. Amacımız İstanbul’da şehrin her yanına aynı hizmetleri götürmek, şehrin merkezindeki yoğunluğu olabildiğince çeperlere taşımaktır. Bu hedefle de; D-100 karayolunu düzenleyerek metrobüs hattımızı TÜYAP - Silivri hattına kadar uzatacağız.

İSPARK sorunları

Merkezi Taksi Sistemi

Deniz ulaşımına 3 yeni hat

"Bisikleti İstanbul’un cazip ulaşım aracı yapacağız"

"Deprem terörle mücadele kadar önemlidir"

15 gündür sahadayız. Her gittiğim yerde insanımız bana depreme hazırlık noktasında ne yapacağımızı, kentsel dönüşümü soruyorlar. Biz de hep söylediğimiz gibi; deprem terörle mücadele kadar önemlidir, bir milli güvenlik sorunudur diyoruz. Evet, İstanbulluların gündemi depremdir, dönüşümdür. Biz sizlere, annelerimize, çocuklarımıza; afetlere bir İstanbul vaad ediyoruz. Bizim şu an 39 ilçemizde toplam 7,5 milyon evimiz ve işyerimiz var. Bunun 1,5 milyonu maalesef risk altında. 600 bin konutumuzun bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor.

"Milletimizi kimsenin insafına terk etmeyeceğiz"

"İstanbul’un en riskli yerlerinden başlayarak bir an önce işe koyulacağız"

Değerli İstanbullular, müsterih olun, bizlere güvenin. Çünkü biz dün Kastamonu’daki, Rize’deki Bartın’daki sellerde, Antalya Muğla’daki yangınlarda, Elâzığ’da, Malatya’da ve İzmir’deki depremlerde 46 bin konutu nasıl bitirdiysek; en son asrın felaketinin yaşandığı 11 ilimizde, 3 ayda 180 bin konutun inşasına nasıl başlattıysak; 1 Nisan sabahı görevi aldığımızda da İstanbul’un kaybettiği yılları süratle telafi edeceğiz. Çünkü bizim derdimiz var! Biz, annelerimizin evlerinde güven ve huzurla yaşamasını istiyoruz. Hiçbir ailemizin acılar yaşamaması için; elimizden gelen en yüksek iradeyi ortaya koymak istiyoruz. Planlı programlı bir şekilde, ekip ruhuyla hareket ederek; İstanbul’un en riskli yerlerinden başlayarak bir an önce işe koyulacağız.

"Kolaylaştırıcı Dönüşüm Planı düzenlemesini hayata geçireceğiz"

Sosyal konutlar düşük fiyata kiralanacak

“İstanbul Dijital İkizi ile tüm afet sürecini yöneteceğiz”

İstanbul’umuzda merkezi Afet Risk Yönetimi Sistemini hayata geçireceğiz. Bu sistemle; Allah korusun, afet olduğunda hangi adımları atmamız gerektiğini anlık olarak bileceğiz.

Yani kriz anlarının yönetimi kaotik olmayacak, bir sistem içinde planlı şekilde icra edilecek. İstanbul’un her sokağını, her binasını görebildiğimiz “İstanbul Dijital İkizi” ile tüm afet sürecini yöneteceğiz. Şu anda 39 ilçemizde bulunan toplanma alanlarının; alt ve üst yapılarını afete hazır hale getireceğiz.

Yaptığımız tüm planları, çok amaçlı bir bakış açısı ve işlevsel özelliklerle tasarlayacağız. 6 saat içinde afet sonrası hizmetlerin kurulacağı bu alanlar; şimdi birer yeşil alan, dinlenme alanı olarak hizmet verse de; afet anında buralar insanımız için geçici ve güvenli yaşam alanlarına dönüşecek.

Yani vatandaşımız normal zamanlarda kreş ya da kütüphane olarak gördüğü bu yerleri; afet zamanında mobil sağlık araçları, jeneratör, yemekhane ve barınma üniteleriyle birlikte birer geçici yaşam alanı olarak kullanacak. İstanbul’un her yerinde yapacağımız tüm toplanma alanlarında 2 milyon kişiye hizmet vereceğiz.