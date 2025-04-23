İstanbul'daki deprem sonrası insanlar benzin istasyonlarına akın etti

İHA
İstanbul'da meydana gelen deprem büyük deprem tüm şehri panik havasına soktu.
AFAD verilerine göre yaşanan 6.2'lik depremden sonra vatandaşlar geceyi sokakta geçirme ihtimaline karşı harekete geçti.
BENZİNCİDE DEPREM KUYRUĞU
Trafikte yaşanan yoğunlukla birlikte vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın etti.
Kimileri yiyecek alırken, aracının deposunu da doldurmayı ihmal etmedi.
Kuyrukların oluştuğu istasyonlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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