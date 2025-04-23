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Haber Merkezi

İstanbul'da 3.9'luk Silivri merkezli depremin ardından saat 12.49'da ikinci bir deprem daha yaşandı.

İkinci deprem 6.2 büyülüğünde oldu.

Şu anda can ve mal kaybı ile ilgili bir bilgi yok ancak insanların binalardan sokaklara çıktığı gözlemleniyor.

6.6'LİK DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük: 6.2 (Mw)

Yer: Marmara Denizi - [23.16 km] Silivri (İstanbul)

Tarih: 2025-04-23

Saat: 12:49:10 TSİ

Enlem: 40.86 N

Boylam: 28.24444 E

Derinlik: 6.92 km

"DİKKATLİ OLMAK LAZIM"

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir mesaj paylaşarak, "12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor." dedi.

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