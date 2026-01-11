İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu çevresinde basın açıklaması yapılmayacak

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Bunun akabinde de Türkiye'de İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu çevresinde basın açıklaması yapılmak istendi.

Fatih Kaymakamlığı, İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu çevresinde oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek amacıyla bugün yapılmak istenen basın açıklamasının asayiş ve güvenlik sebebiyle yasaklandığını duyurdu.

ÇAĞRILARA DİKKAT ÇEKİLDİ

Kaymakamlığın açıklamasında, ilçe sınırlarındaki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu çevresinde saat 13.00 sıralarında basın açıklaması yapılacağına dair çağrıların gerçekleştirildiği bildirildi.

AÇIKLAMA YAYINLANDI

Açıklamada, "Kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre Valilikçe belirlenmiş toplantı ve basın açıklaması alanlarından olmadığından, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet edebileceği, basın açıklaması yapılacak yerin konsolosluk binası önü ve belirtilen yerde turist ve vatandaş yoğunluğunun olması sebebiyle insan ve araç trafiğini olumsuz etkileyebileceği göz önünde bulundurularak yapılmak istenen basın açıklamasının asayiş ve güvenlik sebebiyle yasaklanması uygun görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.