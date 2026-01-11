İstanbul’daki İranlılardan ülkelerindeki protestolara destek açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da yaşayan İran uyruklu vatandaşlardan oluşan bir grup, Fatih ilçesinde toplanarak İran’daki protestolara destek vermek istedi. Grup, Sirkeci’de bulunan İran Konsolosluğu önünde basın açıklaması yapmayı planladı.

Ancak bölgede önlem alan polis ekipleri, Fatih Kaymakamlığı tarafından alınan karar doğrultusunda, asayiş ve güvenlik gerekçesiyle söz konusu alanda etkinliğe izin verilmeyeceğini katılımcılara bildirdi.

AÇIKLAMA KAFEDE YAPILDI

Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle konsolosluk çevresinden uzaklaştırılan grup, yakındaki bir kafede toplanarak basın açıklamasını burada gerçekleştirdi. Açıklamada, İran’daki protestolara destek mesajları verilirken, ülkede siyasi değişim talebi dile getirildi.

"AİLEMDEN HABER ALAMIYORUM"

Grup adına konuşan İranlı bir kadın, uzun yıllar İran’da yaşadığını belirterek, ülkedeki baskı ortamının giderek arttığını söyledi. İnternet erişiminin kesilmesi nedeniyle ailesiyle iletişim kuramadığını ifade eden kadın, bu durumun kendisini ciddi şekilde endişelendirdiğini dile getirdi.

KAFEDE GERGİNLİK YAŞANDI

Basın açıklaması sırasında kafede bulunan bazı kişilerin İran’daki mevcut yönetime destek vermesi üzerine, taraflar arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı. Olay, güvenlik güçlerinin müdahalesine gerek kalmadan sona erdi.

KAYMAKAMLIKTAN YASAK GEREKÇESİ

Fatih Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, basın açıklamasının konsolosluk binası önünde planlanması ve bölgede yoğun yaya ile araç trafiğinin bulunması nedeniyle etkinliğin kamu düzeni ve güvenliği açısından uygun görülmediği belirtildi.