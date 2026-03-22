İstanbullular bayramın son gününde yola koyuldu: Çamlıca gişelerinde yoğunluk oluştu

Ramazan Bayramı'nın sonuna gelindi.

Bayramın üçüncü günü ile beraber vatandaşlar dönüş yoluna koyulurken önemli bir kalabalık İstanbul'a yöneldi.

Bayram tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüş yolculuğunun başlaması ve kentte yağışın da etkili olmasıyla şehrin giriş noktalarında trafik yoğunluğu arttı.

BİRÇOK İSTİKAMETTE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Avrupa Yakası'nda TEM Otoyolu Firuzköy mevkisi Avcılar istikametinde yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kesimlerinde de trafik yoğunluğu gözleniyor.

ÇAMLICA GİŞELERİ KİTLENDİ

Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş noktalarından biri olan Çamlıca Gişeleri’nde trafik yoğunluğu oluştu.

Özellikle Edirne istikametinde araç kuyruklarının kilometrelerce uzadığı görüldü.

TOPLU TAŞIMADA YOĞUNLUK

Ayrıca, vatandaşlar tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştururken, araç trafiği yoğunluğu nedeniyle bazı noktalarda sürücülerin yavaş ilerlediği görüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 60'A KADAR ÇIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 60'a kadar çıktı.

Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 56, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 60'a ulaştı.