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    • İstanbullular dikkat! İstanbulkart kişiselleştirme için son gün! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

    İstanbullular dikkat! İstanbulkart kişiselleştirme için son gün! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

    İstanbulkart kişiselleştirme işlemi nasıl ve nereden yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme işlemi ne zaman sona erecek? İşte merak edilenler..
    • 30.12.2022 - 10:27
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    İstanbullular dikkat! İstanbulkart kişiselleştirme için son gün! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

    İstanbullu vatandaşların toplu taşıma araçlarında kullandıkları İstanbulkart için kişiselleştirme yapılması gerekiyor.

    İstanbulkart kullanan vatandaşların 31 Aralık 2022 gününe kadar kartlarını kişiselleştirmeleri gerekiyor.

    Kartlarını güncellemeyenler 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle İstanbulkartlarını kullanamayacak ve toplu taşıma araçlarına binemeyecekler.

    Peki İstanbulkart nasıl kişiselleştirilir? İstanbulkart kişiselleştirme işlemi nereden yapılır?

    İstanbullular dikkat! İstanbulkart kişiselleştirme için son gün! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır? #1

    İstanbulkart kişiselleştirmek için yapmanız gereken farklı yöntemler bulunuyor. İstanbulkart kişiselleştirmek yapmanız gereken ilk yöntem "https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul" sitesini ziyaret ederek formu doldurmak.

    İstanbulkart kişiselleştirmek için kullanacağınız bir diğer yöntem ise 153'ü arayarak kişiselleştirme yapmaktır.

    Bir başka yöntem ise mobil uygulama aracılığıyla yapılmaktadır. Mobil uygulamada yer alan "Kart ekle" bölümündeki yönlendirmeleri izleyerek İstanbulkartınızı kişiselleştirebilirsiniz.

    İSTANBULKART KİŞİSELLEŞTİRME EKRANI


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