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İstanbullular dikkat! İstanbulkart kişiselleştirme için son gün! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

İstanbullular dikkat! İstanbulkart kişiselleştirme için son gün! İstanbulkart kişiselleştirme nasıl yapılır?

İstanbulkart kişiselleştirme işlemi nasıl ve nereden yapılır? İstanbulkart kişiselleştirme işlemi ne zaman sona erecek? İşte merak edilenler..