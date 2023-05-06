İstanbullunun metrobüs çilesi: Haliç'te metrobüs arızalanınca uzun kuyruk oluştu Haliç mevkiinde metrobüsün arızalanması nedeniyle metrobüs hattında yoğunluk meydana geldi. Diğer araçlar, yaşanan arıza nedeniyle durağa yanaşmakta zorluk çekti.

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İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor...

Megakent'te en çok tercih edilen ve en yoğun ulaşım aracı olan metrobüs, sık sık arızalanarak gündeme geliyor.

Özellikle işe ve okula giden vatandaşları mağdur eden arıza olayı, bugün bir kez daha yaşandı.

Araç kuyruğu oluştu

Seyir halindeki metrobüs, Haliç durağına yaklaştığı sırada aniden durdu.

Metrobüsün arızalanmasıyla uzun araç kuyruğu da kaçınılmaz oldu.

Tepki çekti

Yağmurlu bir günün hakim olduğu kentte, Zincirlikuyu istikametine doğru yoğunluk oluştu.

Sosyal medyada paylaşılan o anlar, vatandaşları da çileden çıkardı.

Kimi sosyal medya kullanıcısı, aynı saatlerde Maltepe'de düzenlenen CHP mitingi üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu.