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    İstenmeyen SMS ve aramalara karşı hizmete açılan İYS'ye büyük ilgi

    Ticaret Bakanı Rusar Pekcan, istenmeyen SMS, sesli arama, e-posta gibi iletilerin önüne geçmek için hizmete açılan İYS'de 32,2 milyon ret işlemi yapıldığını açıkladı.
    • AA
    • 17.02.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 17.02.2021 - 11:05
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    İstenmeyen SMS ve aramalara karşı hizmete açılan İYS'ye büyük ilgi

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak'ta hizmete açtıkları Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) hakkında açıklamalarda bulundu.

    SİSTEME 2 MİLYONUN ÜZERİNDE GİRİŞ OLDU

    Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşın sisteme girerek onaylarını kontrol ettiğini, 32,2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştiğini bildirdi.

    "İstenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocak'ta hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi." ifadesini kullanan Pekcan, bundan sonra da vatandaşların ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet Kapısı'ndan veya www.iys.org.tr adresinden arzu ettikleri anda değiştirebileceklerini kaydetti.

    Bakanlığın İYS uygulamasıyla tüketiciler, tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebiliyor, kontrol edebiliyor ve reddedebiliyor.

    İstenmeyen SMS ve aramalara karşı hizmete açılan İYS ye büyük ilgi #1

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