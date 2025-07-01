İstiklal Caddesi'nde Leman dergisine protesto

Hazreti Muhammed'e (s.a.v) yönelik çirkin saldırı Türkiye'nin gündeminde.

Leman dergisinde yayınlanan ve Hazreti Muhammed'i (s.a.v) hedef alan karikatüre tepki gösterenler, derginin önünde toplandı.

Polis ekipleri, dergi binasının bulunduğu İmam Adnan Sokak'ın girişine barikat kurdu ve önlem aldı.

Kalabalıktan polis barikatını aşmaya çalışanlara da engel olundu.

PROTESTO İLERLEYEN SAATLERDE SONA ERDİ

Protestolar sırasında bir şahıs, Leman dergisi binasının bulunduğu sokağa alınmayınca, İstiklal Caddesi'nde yer alan bir binaya tırmanarak Tevhit bayrağı astı.

Binanın dördüncü katına kadar kendi imkanlarıyla tırmanan şahıs için kalabalıktan destek sesleri yükseldi.

Bayrağı binanın dördüncü kattaki balkon tarafına asan şahıs, arkadaşlarının yardımıyla oradan indi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde protesto gösterisi sona erdi.