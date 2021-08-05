İtalya ve Yunanistan'da devam eden orman yangınlarında son durum

İtalya ve Yunanistan'da devam eden orman yangınlarında son durum

Avrupa'yı etkisi altına almaya başlayan yangınlar, iki ülkeyi alarm durumuna geçirdi. Alevlerin ilerlemesini durdurmak için havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Doğu Akdeniz'de kuru ve sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları Yunanistan ve İtalya'yı da etkilemiş durumda.

Yunanistan'da 40 santigrat dereceyi aşan hava sıcaklığı ve kuvvetli rüzgarlar, son günlerde ülkenin farklı bölgelerinde 150'den fazla orman yangınını tetikledi.

KÖYLER BOŞALTILDI: SONU OLMAYAN KABUS

Yunan basınında "Sonu olmayan kabus", "Yangınlar her yerde" gibi başlıklar atıldı.

Eğriboz Adası'ndaki çok sayıda köy, yangın nedeniyle boşaltıldı. Bir plajdan yaklaşık 85 kişi botlarla kurtarıldı.

Yunanistan'da yangının boyutunu ortaya koyan görüntü ViDEO

MÜCADELE GECE BOYUNCA SÜRDÜ

Bölgede 52 itfaiye aracı ve 6 uçağın yanı sıra 170'ten fazla itfaiyeci görev yapıyor. Antik Olimpiya'daki arkeolojik oyun sahasının yakınında çıkan yangın nedeniyle Mora bölgesinde çok sayıda köy tahliye edildi.

Vatandaşları Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Ekibimiz arkeolojik alanı ve kasabayı kurtarmak için bütün gece mücadele verdi." dedi.

İTALYA'DA HAVADAN MÜDAHALE

Öte yandan İtalya’nın güney bölgelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İtalyan İtfaiyesi (Vigili del Fuoco), gece boyunca Sicilya adasının Palermo ve Messina kenti ile ayrıca Kalabriya bölgesinin Reggio Kalabriya ve Kosenza kentleri yakınlarındaki orman ve makilik alanlarda çıkan yangınlara “Canadair” model yangın söndürme uçaklarıyla havadan müdahale etti.

İtalya’da orman yangınlarıyla mücadele ViDEO





