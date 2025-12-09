İZBETON Kooperatif davasında üçüncü duruşma: Tunç Soyer'in tutukluluğu devam edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZBETON A.Ş.’ye yönelik kooperatif davasının üçüncü duruşması Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi’ndeki mahkeme salonunda gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında olduğu 3'ü tutuklu toplam 65 sanığın yargılandığı duruşma bu sabah saat 9.30’da başladı.

Mağdurların, tanıkların ve sanıkların ifadelerinin ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı.

TUNÇ SOYER'İN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer ile İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın tutukluluğuna karar verildi.

İKİ KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Barış Karcı oy çokluğu ile tahliye edilirken, Şenol Aslanoğlu’nun adli kontrol şartı ile ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi.

Bir sonraki duruşma ise 5 Ocak 2026’da saat 10.00’da görülecek.

NE OLMUŞTU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON AŞ’de taşeron firmalar üzerinden yapıldığı iddia edilen yolsuzluk nedeniyle 157 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Aralarında eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 139 kişi yakalandı; 60’ı tutuklandı, diğerleri adli kontrolle veya doğrudan serbest bırakıldı.

Kooperatif faaliyetleri üzerinden “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla Soyer ve Aslanoğlu’nun da yer aldığı 65 sanık için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis istendi ve iddianame kabul edildi.

Yargılama sürerken İZBETON yönetiminden bazı isimler tahliye edilirken tutuksuz sanıkların adli kontrol şartları da kaldırıldı.