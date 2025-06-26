İzmir Buca'da çöp yığınları artıyor

İzmir'de çöp sorunu her geçen gün büyüyor.
Bu kez Buca'da çöpler, sokakları kaplamış durumda...
İzmir'in Buca Belediyesi'nde, işçilerin maaşlarını düzensiz aldıkları gerekçesiyle 9 gün önce başlattığı iş bırakma eylemi sürüyor.
HİZMETLER AKSIYOR
İşçilerin eylemi nedeniyle temizlik hizmeti aksıyor.
İlçenin çeşitli noktalarında çöp yığınları oluştu.
ÇÖPLER SAĞLIĞI TEHDİT EDİYOR
Çöpler nedeniyle çevreye kötü koku da yayıldı.
İŞÇİLER GÜNLERDİR GREVDE
Buca Belediyesi'nde çalışan 1763 işçi, maaşlarını düzenli alamadıkları gerekçesiyle 18 Haziran'da iş bırakma eylemi başlatmıştı.