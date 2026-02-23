İzmir Buca'da maaşlarını alamayan memurların eylemi devam ediyor

İzmir'in dertleri bitmek bilmiyor.

Buca Belediyesi'nde yaşanan çöp sorununun yanına maaş sorunu eklendi.

Belediye önünde toplanan memurlar, haklarının teslim edilmesi talebiyle 18 Şubat'ta başlattıkları kısa süreli iş bırakma eylemini bugün de sürdürdü.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Ellerinde dövizlerle belediye binası önünde bir araya gelen grup adına basın açıklamasını, Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek yaptı.

Hükenek, 2024 ve 2025 yıllarına ait eğitim yardımları, arazi tazminatları, 2025 yılı performans ücretleri ve 7 aydır toplu iş sözleşmesi (TİS) farklarının ödenmediğini savundu.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Yaşanan sürecin bir gecikmeden ziyade hak ihlali olduğunu vurgulayan Hükenek, "Daha önce takvimler açıklandı, sözler verildi, ödeme tarihleri duyuruldu. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bu nedenle artık yeni bir takvim talep etmiyoruz. Yeni bir vaat duymak istemiyoruz. Somut ve derhal ödeme istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hükenek, ayrıca yarın itibarıyla somut bir adım atılmaması durumunda 25 Şubat'ta, tam gün iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

"TASARRUF SÖZ KONUSU OLUNCA SIRA EMEKÇİYE GELİYOR"

Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Murat Bekar ise belediye yönetiminin harcama kalemlerini eleştirdi. İdarenin çeşitli harcamalar yaparken memur ödemelerini aksattığını iddia eden Bekar, "Tasarruf söz konusu olduğunda sıra hep emekçiye gelmektedir. Bunu kabul etmiyoruz.

Kaynakların nereye harcandığı ortadayken, emekçinin hakkının görmezden gelinmesini kamu vicdanına ve Buca halkının iradesine sunuyoruz." dedi.