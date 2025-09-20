İzmir Buca'da toplanmayıp biriken çöpler kötü kokuya neden oluyor

İzmirlinin çöp çilesi...

Kentte devam eden çöp sorunu kronikleşirken, bir türlü gerekli adımların atılmaması durumu daha da kötüleştiriyor.

Buca ilçesinde yaşayanlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü kokuya tepki gösterdi.

"KOKUSUNDAN KUSACAK GİBİ OLUYORUZ"

İnönü Mahallesi'nde oturan 70 yaşındaki Münir Coşkun, Almanya'da yaşadığını ve yılın belli dönemlerinde buradaki evine geldiğini söyledi.

Mahalledeki çöplerin kokusundan rahatsız olduğunu, alışveriş için kullandığı yoldan dahi geçemediğini belirten Coşkun, "Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz. Almanya'da sokaklarda bir izmarit bile göremezsiniz. İnsanlar şu durumun içinde yaşıyor. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok. Yazık, günah." dedi.

"ÇÖPLERDEN DOLAYI YOLDAN GEÇEMEYİP KAZA YAPTIM"

Aynı mahallede yaşayan Mustafa Demirtaş da ilçede hizmet eksikliği bulunduğunu savunarak, "Kendi evlerinin önü böyle olamaz. Dün çöplerden dolayı yoldan geçemedim, kaza yaptım.

Yolların hali ortada, araçlarımız zarar görüyor. Vatandaşa hizmet yok." diye konuştu.

"SİNEKTEN DURULMUYOR"

Mahalle sakini Mehmet Yasin Çalış da "Şu çöplerin bedelini biz mi ödeyeceğiz?

Parklarda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Hatboyu Caddesi'nde de çöplerin toplanmadığı gözlendi.