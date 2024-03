İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde iş bırakma eylemi Belediye bünyesinde çalışan Belediye İş Sendikası üyesi 6 bin işçi, toplu iş sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamadığı gerekçesiyle soluğu sokakta aldı.

İzmir'de hareketli anlar yaşandı.

CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işçiler bir kez daha ayaklandı.

İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde örgütlü Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası ile işveren arasında ocak ayından bu yana süren toplu iş sözleşmesi krize neden oldu.

6 bin işçiyi ilgilendiren görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Yine sonuç çıkmayınca sokağa çıktılar

Bunun üzerine sendikaya üye işçiler kısa süre önce yarım gün, ardından da 2 saat iş bıraktı. Sonrasında taraflar tekrar masaya oturdu ancak sonuç çıkmadı.

Bunun üzerine Belediye İş Sendikası yeniden eylem kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan binlerce işçi, Konak Pier önünde toplandı.

Sloganlarla yürüdüler

Ardından işçiler, belediye binasına yürüyüşe geçti.

Müzikler ve türküler eşliğinde halaylar çeken kalabalık, 'sadaka değil toplu sözleşme', 'direne direne kazanacağız', 'hak, hukuk adalet', 'zafer emekçinin olacak' sloganları atarak belediye önüne geldi.

"İzmir'in her caddesinde emekçilerin alın teri ve emeği var"

Basın açıklaması yapan Belediye İş Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler su, kanal, arıtma, otobüs hizmeti, asfalt, mezarlık ve itfaiye hizmetlerini sabahın kör karanlığından gece yarılarına, yaz demeden kış demeden günün 24 saati durmaksızın yerine getiren emekçileriz. Bizler, hizmetlerin bir gün dahi aksamaması için görev ve sorumluluk bilinciyle 7 gün 24 saat var gücüyle çalışan emekçileriz. İzmir'in her evinde, her sokağında, her caddesinde emekçilerin alın teri ve emeği var.

"Belediye yönetimi yaşadığımız yoksulluğu görmüyor"

Emekçiler, ülkemizin, belediyemizin her sıkıntılı döneminde kurumların daha verimli çalışması için var gücümüzle çaba harcayan, fedakarlık yapanlardır. Ancak bu kadar önemli ve vazgeçilmez olan bu hizmetleri yapan bizler, yaşanan ekonomik sıkıntılar ve enflasyon altında eziliyoruz. Belediye yönetimi sesimizi duymuyor, yaşadığımız yoksulluğu, geçim sıkıntısını görmüyor. Belediye yönetiminin sorunlarımıza karşı duyarsızlığı karşısında öfkeleniyoruz. Biz emekçiler, huzur içinde çalışmak, alın terimizin karşılığını almak istiyoruz."

Ardından kalabalık, belediye önüne giderek oturma eylemi başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)