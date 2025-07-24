İzmir Çeşme'nin 10 günlük suyu kaldı

İzmir'de su sorunu baş gösterdi.

Sıcak havaların etkisini göstermesinin ardından Çeşme'nin sadece 10 günlük suyu kaldı.

Turistik ilçe olan İzmir Çeşme’nin su ihtiyacını karşılayan en önemli kaynaklardan biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda, su seviyesi kritik seviyelere geriledi.

Son verilere göre, barajda su seviyesi yüzde 12’ye kadar düştü.

BARAJDAKİ SU KAYBI HIZLANABİLİR

Bu seviyenin, Çeşme’nin yalnızca yaklaşık 10 günlük su ihtiyacını karşılayabileceği belirtiliyor.

Özellikle sıcak havaların etkisiyle su tüketiminin arttığı bu dönemde, barajdaki su kaybının daha da hızlanabileceği değerlendiriliyor.

SU KESİNTİSİ UYGULANACAK

Yetkililer, mevcut suyun daha uzun süre yetecek şekilde kullanılabilmesi amacıyla bazı tedbirlerin devreye alınacağını belirtti.

Bu kapsamda, ilk etapta gece saat 23.00 ile sabah 06.00 arasında su kesintisi uygulanması planlanıyor.

GÜNDÜZ SAATLERİNE DE YAYILACAK

Uygulamanın yeterli olmaması halinde ise kesintilerin gündüz saatlerine de kaydırılabileceği bildirildi.

Alınan önlemlerin su tüketimini azaltarak kaynakların korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.