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    İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı

    30 Ekim'deki depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rıza Bey Apartmanı'nın mimari proje müellifi ve fenni mesulü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • AA
    • 31.03.2021 - 07:25
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 07:51
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    İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı mimari proje müellifi ve fenni mesulü A.S.B.'nin İstanbul'da olduğu belirlendi.

    Çatalca ilçesinde A.S.B.’nin, ifadesi SEGBİS aracılığı ile alındı.

    TUTUKLANDI

    Sorumluluğunu üstlendiği yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekle yükümlü olan fenni mesul A.S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir depreminde, Rıza Bey Apartmanı'nın çökme anı İZLE

    DAHA ÖNCE 7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

    İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti.

    Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ise 7 kişi tutuklanmıştı.

    İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı nın fenni mesulü tutuklandı #1

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