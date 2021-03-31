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- İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı
İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın fenni mesulü tutuklandı
- AA
- 31.03.2021 - 07:25
- Güncelleme : 31.03.2021 - 07:51
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey Apartmanı mimari proje müellifi ve fenni mesulü A.S.B.'nin İstanbul'da olduğu belirlendi.
Çatalca ilçesinde A.S.B.’nin, ifadesi SEGBİS aracılığı ile alındı.
TUTUKLANDI
Sorumluluğunu üstlendiği yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetlemekle yükümlü olan fenni mesul A.S.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İzmir depreminde, Rıza Bey Apartmanı'nın çökme anı İZLE
DAHA ÖNCE 7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetmişti.
Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ise 7 kişi tutuklanmıştı.