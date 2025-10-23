İzmir sele teslim: Foça'da caddeler sular altında kaldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İzmir'i sel vurdu.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün dün yaptığı yağış uyarısı üzerine beklenen yağmur öğleye doğru kıyı ilçelerinden etkisini göstermeye başladı.

FOÇA'DA YAĞMUR SELE DÖNÜŞTÜ

Özellikle Foça'da şiddetini artıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur sebebiyle vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, yağmur suları bir süre sonra sele dönüştü.

CADDE VE SOKAKLAR SULARA GÖMÜLDÜ

Rögarların da taşmasıyla cadde ve sokaklar kullanılamaz hale geldi. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı.

Bahçeler tamamen sular altında kalırken, ilçe halkı evlerinden çıkamayacak duruma geldi.

Kent sakinleri, meteorolojinin uyarılarına rağmen tedbir alamayan Foça Belediyesi'ne tepki gösterdi.

CADDEDE KAYIKLA İLERLEDİ

Bir İzmirli'nin suyla kaplanan caddede kayıkla ilerlemeye çalıştığı anların görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Bölgede sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.