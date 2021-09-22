Euro
10.1287
0.11%
Dolar
8.6392
0.14%
Altın
491.71
-0.11%
Borsa
1.407
1.58%
Bitcoin
376.705
3.48%
EXEN Coin
22.81
1.73%
16ºC
İstanbul
Çok bulutlu 16 C

    İzmir'de CHP seçim aracı yurt eylemine eylemci taşıdı

    CHP seçim aracının, 'barınamayanlar' sloganıyla başlatılan eylemlere eylemci taşıdığı görüntüler ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 21:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de CHP seçim aracı yurt eylemine eylemci taşıdı

    Türkiye'de üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasıyla gündeme gelen yurtların yeterli olup olmadığı tartışmaları devam ediyor.

    Çeşitli şehirlerde kalacak yurt bulamadıkları iddiasıyla park ve bahçelerde, yurt önlerinde eylem yapmaya başlayan gruplara başta CHP milletvekilleri olmak üzere muhalefet temsilcileri sahip çıktı.

    İzmir'de CHP seçim aracı yurt eylemine eylemci taşıdı VİDEO

    SEÇİM ARABASIYLA EYLEMCİ TAŞIDILAR

    Sosyal medyada ortaya çıkan bir görüntüyle CHP'nin eylemlere sadece sahip çıkmadığı ayrıca lojistik destek sağladığı da ortaya çıktı.

    İzmir'de kaydedilen görüntülerde CHP'ye ait bir seçim aracının Katip Çelebi Üniversitesi önüneki eyleme eylemci taşıdığı görülüyor

    İzmir de CHP seçim aracı yurt eylemine eylemci taşıdı #1

    İzmir de CHP seçim aracı yurt eylemine eylemci taşıdı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir