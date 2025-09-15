İzmir'de çöp krizi büyüyor: CHP'liler eldiveni takıp çöpleri topladı

CHP'li belediyeler ve çöp...

Bu iki kelime uzun süredir yan yana kullanılıyor.

İZMİR MAĞDUR DURUMDA

CHP'li belediyelerin yetersizliği ve eksiklikler nedeniyle hem işçiler hem de vatandaşlar mağdur oluyor.

ÇÖP DAĞLARI OLUŞTU

CHP'li Buca Belediyesi'nde süren maaş ve alacak krizi, ilçe genelinde çöp yığınlarına neden oldu.

Çöp dağları ilçe halkının günlük yaşamını olumsuz etkilerken, caddelerden kötü kokudan dolayı vatandaşlar geçemez oldu.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Bu durum, bölge sakinlerinin tepkisini çekti.

Vatandaşlar, kötü koku ve sinek istilasından duydukları rahatsızlığı dile getirerek, yaşanan görüntü kirliliğinden utanç duyduklarını belirtti.

CHP'LİLER DURUMA EL KOYDU

Bu esnada ise çöp görüntülerinden rahatsız olan bazı CHP'liler işbaşına geçti.

Geçtiğimiz aylarda İzmir genelinde yaşanan çöp krizinde de 'dayanışma' adı altında eldivenleri eline takan vatandaşlar, Buca'daki duruma da el attı.

ÇÖPLERİ TEK TEK TOPLADILAR

Çöpleri tek tek kutuya atan vatandaşlar, yetkililerden sorunun acilen çözülmesi talebinde bulundu.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Buca'daki çöp dağlarının nedeni işçi eylemine bağlansa da Karşıyaka Belediyesi ise ilçedeki çöp yığınları için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı.

Karşıyaka Belediyesi, "İlçe belediyelerinin sorumluluğu çöpleri toplamaktır. Çöplerin nakli ve bertarafı ise Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğundadır." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, İzmir'in tüm ilçelerinde çöp toplama hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların farkında olunduğu ve bu durumdan derin üzüntü duyulduğu belirtildi.

İzmir'de günlük yaklaşık 3 bin tonluk çöpün döküldüğü Harmandalı Düzenli Atık Depolama ve Enerji Üretim Tesisi'nin Danıştay kararıyla kapatıldığı hatırlatılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine günlük döküm için Bergama, Ödemiş ve Tire gibi farklı ilçelerdeki depolama alanlarını göstermiştir. Fakat Bergama'nın günlük kapasitesi 600 ton. Oysa yalnızca Karşıyaka'nın günlük çöpü 400 ton. Çevre ilçelerden gelen çöpler de burayı doldurduğu için kamyonlarımızı bu tesise yönlendirmekte büyük sıkıntılar yaşıyoruz." denildi.