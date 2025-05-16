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AA

CHP'li belediyelerde çöp sorunu devam ediyor.

Bu kapsamda da İzmir bir kez daha gündeme geldi..

Bu kez Karabağlar ilçesi çöp kokusuna teslim oldu.

Daha önce Çiğli ve Konak, çöp dağlarıyla gündem olmuştu.

Bu kez Karabağlar'da Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, maaşlarının bir bölümünün ödenmediği gerekçesiyle salı günü iş bırakma eylemi başlattı.

BİRİKEN ÇÖPLER YOLLARA TAŞTI

Eylem nedeniyle temizlik hizmetlerinde aksamalar yaşandı, sokaklarda çöp yığınları ve kötü koku oluştu. Biriken çöplerin kaldırım ve yollara taştığı görüldü.

Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'ndeki Kooperatif Evleri Pazar Yeri'nde dün kurulan pazarın ardından temizlik yapılmaması nedeniyle de çok miktarda çöp alanda kaldı.

VATANDAŞLAR İSYANDA

Çöplerin toplanmaması vatandaşların tepkisini çekti.

Mahallelerinde oluşan çöp yığınlarını X hesabı üzerinden yayınlayan İzmirliler, belediyeden herhangi bir karşılık göremedi.

İsyan eden vatandaşlar, İzmir'in sürekli çöp sorunuyla karşılaştığını söyledi.