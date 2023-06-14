İzmir'de kalp krizi geçiren uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
DHA

İzmir'de Foça Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli Nail Yurtoğlu, evinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Yurtoğlu için Kırıkkale Nur Camisi'nde öğlende töreni düzenlendi.

Çok sayıda kişi katıldı

Törene Yurtoğlu'nun ailesi ve yakınları, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut katıldı.

Toprağa verildi

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yurtoğlu'nun cenazesi, Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi.