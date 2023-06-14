İzmir'de kalp krizi geçiren uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

DHA
İzmir'de Foça Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu, evinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Yurtoğlu için Kırıkkale Nur Camisi'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi.
Çok sayıda kişi katıldı
Törene Yurtoğlu'nun ailesi ve yakınları, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut katıldı.
Toprağa verildi
İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yurtoğlu'nun cenazesi, Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi.