İzmir'de sivil polislerden taksi denetimi: 18 şoföre ceza kesildi

İçişleri Bakanlığı'nın taksilere yönelik 81 ile gönderdiği genelgenin ardından, denetimler sıkılaştırıldı. İzmir'de müşteri gibi taksiye binen sivil polisler, kurallara uymayan şoförlere ceza kesti.

İçişleri Bakanlığı 81 ile 'Taksi Denetimleri Genelgesi' gönderdi.

Bu genelge kapsamında ise taksilere yönelik denetimlerin artırılması, şehirler arası otobüslerde olduğu gibi taksilerde sivil personelle kontroller yapılması ve çeşitli sebepler öne sürerek vatandaşları araçlarına almayan ve bu tutumlarında ısrar eden taksilerinin trafikten men edilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu genelgenin ardından trafik polisleri denetimleri sıklaştırırken, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da 4 taksi trafikten men edilmişti.

İzmir'de de denetimler artarken, trafik polisleri müşteri kılığında taksilere bindi.

Müşteri gibi taksiye binen ekipler, bunun dışında şehrin çeşitli yerlerine kurulan kontrol noktaları sayesinde denetim yaptı.

18 ŞOFÖRE CEZA KESİLDİ

Denetimler kapsamında emniyet kemeri takmayan 14, seyahat sırasında cep telefonuyla görüşme yapan 3 ve dönüş ihlali yapan 1 taksi şoförüne olmak üzere toplamda 18 şoföre 2 bin 592 lira cezai işlem uygulandı.

"TAKSİLERE SİVİL PERSONELLER BİNDİ"

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Ekipler Amiri Ahmet Yaykın son 2 gündür denetimlerin bugüne kadar olduğundan artarak devam ettiğini belirterek, "İçişleri Bakanlığımızdan bu konuyla ilgili bir talimat yazısı geldi. Taksilerin içine sivil personel bindirmek suretiyle birtakım kontroller yaptık.

Nelere bakıyoruz? Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen emniyet kemeri takmamak, cep telefonu kullanmak, bunların yanında kısa mesafe gidecek yolcuyu almamak, taksimetreyi açmamak, trafiğin yoğun olduğu yerlere girmemek ve koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maske takmamak gibi ihlaller tespit edildiğinde gerekli işlemleri yapıyoruz." dedi.

"DENETİMLERDEN MEMNUNUZ"

Taksi şoförlerinden Hasan Yıldırım, "Denetimlerden memnunuz. Biz burada halka hizmet veriyoruz, kısa mesafeli yolcu almamak gibi bir şey yapmamız söz konusu olamaz, en azından bizim çevremizde böyle kişiler yok." dedi.

Bir diğer şoför Sabri Çelik, kendisine emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildiğini ancak denetim yapılmasını olumlu karşıladığını dile getirdi.