İzmir'deki 1 ton 250 kilogramlık boğa gözde oldu

Gaziemir ilçesinde kurulan kurban pazarında, besi yemi yonca ve arpayla beslenen tonluk boğa 67 bin TL'den alıcı buldu.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hayvan pazaralarında hareketlilik sürüyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kurulan pazara, özellikle doğu illerinden kurbanlıklar getirildi.

Sığırlar 12 binden 35 bin liraya kadar çıkıyor

Dişi sığırlar 12 bin liradan başlayarak 35 bin liraya kadar, boğalar ise ortalama 30 ila 67 bin lira arasında alıcı buluyor. Küçükbaş hayvanlar ise 2 bin 500 ila 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

Bir diğer yandan satıcılar, birçok kurbanlığın satıldığını belirterek alıcıları hızlı olmaları yönünde uyardı.

1 ton 250 kiloluk boğa gözde oldu

DHA'nın aktarımına göre, Gaziemir ilçesinde kurulan hayvan pazarına getirilen 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki boğa ise en büyük kurbanlık oldu.

"Besi yemi, yonca ve arpa ile besledik"

Adana'dan getirildiği için 'Toros Kaplanı' adı verilen boğanın sahibi Ramazan Dağgül, "Besi yemi, yonca ve arpa ile besledik. Şampiyon boğamızı 70 yaşındaki Ömer Kılınç'a sattık. Mutluyuz, 67 bin liraya alıcı buldu. Başka da hayvanım kalmadı. Alan hayrını görsün" dedi.















