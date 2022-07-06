Petrol
105.29
2.45%
Euro
17.6884
1.26%
Dolar
17.2192
1.45%
Altın
976.93
1.46%
Borsa
2397
0.00%
Bitcoin
347.350
2.00%
BTXN Coin
6.68
0.14%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    İzmir'deki 1 ton 250 kilogramlık boğa gözde oldu

    Gaziemir ilçesinde kurulan kurban pazarında, besi yemi yonca ve arpayla beslenen tonluk boğa 67 bin TL'den alıcı buldu.
    • DHA
    • 06.07.2022 - 10:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'deki 1 ton 250 kilogramlık boğa gözde oldu

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, hayvan pazaralarında hareketlilik sürüyor.

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde kurulan pazara, özellikle doğu illerinden kurbanlıklar getirildi.

    Sığırlar 12 binden 35 bin liraya kadar çıkıyor

    Dişi sığırlar 12 bin liradan başlayarak 35 bin liraya kadar, boğalar ise ortalama 30 ila 67 bin lira arasında alıcı buluyor. Küçükbaş hayvanlar ise 2 bin 500 ila 7 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

    Bir diğer yandan satıcılar, birçok kurbanlığın satıldığını belirterek alıcıları hızlı olmaları yönünde uyardı.

    İzmir deki 1 ton 250 kilogramlık boğa gözde oldu #1

    1 ton 250 kiloluk boğa gözde oldu

    DHA'nın aktarımına göre, Gaziemir ilçesinde kurulan hayvan pazarına getirilen 1 ton 250 kilogram ağırlığındaki boğa ise en büyük kurbanlık oldu.

    "Besi yemi, yonca ve arpa ile besledik"

    Adana'dan getirildiği için 'Toros Kaplanı' adı verilen boğanın sahibi Ramazan Dağgül, "Besi yemi, yonca ve arpa ile besledik. Şampiyon boğamızı 70 yaşındaki Ömer Kılınç'a sattık. Mutluyuz, 67 bin liraya alıcı buldu. Başka da hayvanım kalmadı. Alan hayrını görsün" dedi.


    İzmir deki 1 ton 250 kilogramlık boğa gözde oldu #2

    İzmir deki 1 ton 250 kilogramlık boğa gözde oldu #3

    İzmir deki 1 ton 250 kilogramlık boğa gözde oldu #4

    İzmir deki 1 ton 250 kilogramlık boğa gözde oldu #5


    İlginizi Çekebilir

    Metaverse ile oynayarak zengin olun
    Metabot

    Metaverse ile oynayarak zengin olun

    TMO kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatını belirledi
    Ekonomi

    TMO kabuklu kırmızı mercimek alım fiyatını belirledi

    5 Temmuz Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?
    Gündem

    5 Temmuz Salı güncel döviz kuru: Bugün dolar ve euro ne kadar?

    Görüş Bildir