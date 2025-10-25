İzmir'deki selde yaşamını yitiren Bülent Kaptanoğlu son yolculuğuna uğurlandı

- İzmir'in Foça ilçesinde 23 Ekim'de meydana gelen selde hayatını kaybeden Bülent Kaptanoğlu, arama kurtarma ekipleri tarafından eski Gediz Nehri yatağında bulundu.
- Kaptanoğlu'nun cenazesi, ailesi ve birçok katılımcı tarafından Yeni Foça Kabristanlığı’nda toprağa verildi.
- Törene, AFAD Başkanı ve Foça Kaymakamı gibi önemli isimler de katıldı.
23 Ekim günü İzmir'in Foça ilçesinde meydana gelen selde sulara kapılarak kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun cansız bedeni, olay yerinden 11 kilometre uzaklıktaki eski Gediz Nehri yatağında arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.
Kaptanoğlu'nun cenaze namazı, bugün ikindi namazı öncesi Yeni Foça Merkez Camii’ne getirildi.
EŞİ BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Eşi Nilgün Kaptanoğlu’nun tabuta sarılarak gözyaşları içinde veda ettiği törende, kızları Deniz Candemir ve Derya Kaptanoğlu da babalarını son yolculuğuna uğurladı.
Törene; AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İlçe Jandarma Komutanı Hakan Arıkan, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, eski Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Kaptanoğlu ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bülent Kaptanoğlu, dualar eşliğinde Yeni Foça Kabristanlığı’nda defnedildi.
FOÇA'YI SEL VURDU
23 Ekim'de İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı.
İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.
Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı.
İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.