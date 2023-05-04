İzmirliler sıraya girdi! TCG Anadolu'ya yoğun ilgi İzmir Alsancak Limanı'na yanaşan dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu'yu görmek isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi olan yerli ve milli üretim TCG Anadolu, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

İstanbul'un ardından İzmir'e giden ve Alsancak Limanı'na yanaşan gemiyi görmeye gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA, hangarında ise 19 helikopter veya 30 SİHA konuşlandırılabilen, araç güvertesinde ise 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabilen TCG Anadolu'ya görmeye gelenlerin oluşturduğu uzun kuyruklar çekilen karelere yansıdı.

Güvertede Kızıl Elma ve Bayraktar var

Vatandaşlar zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcı gibi amfibi araçların yer aldığı ağır araç güvertesini, 4 LCM mekanize çıkarma aracının bulunduğu havuz güvertesini ve aynı anda 6 helikopterin veya dikey iniş kalkış özelliğine sahip hava araçlarının konuşlanabileceği uçuş güvertesini ziyaret etti. Uçuş güvertesinde, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma ilgi çekti.

İzmir'de kalış süresi henüz netlik kazanmayan geminin, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı bildirildi.

Aliağa'dan TCG Anadolu'yu ziyaret etmeye gelen vatandaşlardan Fatma Çelik, "Çok merak ediyorduk. Ailece TCG Anadolu'yu ziyaret etmek için geldik. Çok heyecanlıyız. Gemiyi görmek için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Ziyaret için kuyrukta bekleyen vatandaşlardan Nuh Mehmet Okur, "Bu, Türkiye'nin 21 yılda geldiği en güzel noktayı gösteren kanıttır. Bununla gurur duymak, iftihar etmek lazım. Bu siyaset üstü bir mesele. Bunun siyasetle hiçbir alakası yok. Türk kanı taşıyan herkesin gururla gelip ziyaret etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

"Milli bir gurur"

Belçika'dan Türkiye'ye tatile geldiğini söyleyen Özcan İzam, "İzmir'e tatile geldik ve gemimizin İzmir'de olduğu haberini aldık. Ailece gelip görmek istedik. Milli bir gurur. Allah'a şükür gemimiz var. Hepimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Edip Şakip Göker da "Halkımız 10 saat bile olsa bekler. Çünkü vatan sevgisi var." dedi.

İş arkadaşlarıyla birlikte gemiyi gezmek için geldiğini söyleyen Burak Özatan, "Gurur duyduk. Harika bir gemi olmuş. Giriş katında tankları gördük.

Uçuş güvertesine çıktık. İnanılmaz yoğun bir ilgi var. İnsanlar buraya girmek için çok fazla sıra bekliyorlar. Buna değiyor. Gerçekten gurur duyulacak bir tablo." ifadelerini kullandı.

Gemiyi gezen vatandaşlardan Sadiye Küçükyılmaz, "Çok güzel. Çok gururlandık. Hamdolsun Türkiye'miz böyle bir gemiye sahip oldu." dedi.

Küçükyılmaz’ın eşi Ezrail Küçükyılmaz da "Bizim aslanlarımıza, askerlerimize hiçbir şey olmasın. Ben gözlerimin yaşını zor tutuyorum. Böyle bir şey görülmedi." diye konuştu.