Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Tuğgeneral Akşit sabah saatlerinde Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evinde fenalaştı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akşit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ MEMLEKETİ KONYA'DA DEFNEDİLECEK

Tuğgeneral Akşit’in cenazesi 27 Ekim Pazartesi günü memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ALİ YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taziye mesajı yayımladı. Yerlikaya mesajında şu ifadelere yer verdi:

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.