MSB: TSK, Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir

Dezenformasyona anında yanıt...

Sosyal medyada ve bazı haber mecralarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çekildiğinine dair iddialar ortaya atıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İDDİALAR YALANLANDI

Yapılan açıklamada söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

"HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

MSB kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır.



Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı Harekatı, 9 Ekim 2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Millî Ordusu grupları tarafından Suriye'nin kuzeyinde tek taraflı özerklik ilan eden Suriye Demokratik Güçleri'ne karşı başlatılan sınır ötesi askeri harekattır.

Operasyonun amacı, Türkiye'nin PKK ile bağları nedeniyle terör örgütü olarak tanımladığı, ABD ve diğerlerinin ise Irak ve Şam İslam Devleti'ne karşı bir müttefik olarak kabul ettiği Suriye Demokratik Güçleri'nin sınır bölgesinden uzaklaştırılması, 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturularak 3,6 milyon civarındaki Suriyeli sığınmacının bu bölgeye yerleştirilmesi olarak açıklandı.

22 Ekim 2019'da Rusya devlet başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan, SDG'nin sınır bölgesinden ve Tel Rıf'at ile Menbic'den 30 kilometre uzağa çekilmesi için ateşkes süresinin 150 saat daha uzatılması üzerine Soçi Mutabakatı'nda anlaşmaya vardı.

Bu amaçla Rusya askerî polisi ve Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı sınır muhafızları harekât alanının dışında kalan alana girmesi kararlaştırıldı.

23 Ekim günü Türkiye Milli Savunma Bakanlığı harekatın sona erdiğini açıkladı.