Kabine toplanıyor: Ana gündem maddesi Orta Doğu'daki savaş olacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantının ana gündem maddesini Orta Doğu'da devam eden savaş oluşturacak.

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilimin bölgeye etkileri detaylı şekilde değerlendirilecek.

Türkiye'nin krizin başladığı ilk günden bu yana yürüttüğü diplomasi trafiği toplantıda ele alınacak konular arasında yer alacak.

SAVAŞIN EKONOMİYE OLASI ETKİLERİ

Toplantıda ayrıca Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için hazırladığı kademeli planların da görüşülmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda KKTC'ye F-16 savaş uçaklarının konuşlandırılmasıyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı ifade ediliyor.

Savaşın Türkiye ekonomisine olası etkileri ve bu kapsamda alınabilecek tedbirler de önemli gündem başlıklarından biri olacak.

Bu konuda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kabine üyelerine kapsamlı sunum yapması bekleniyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Toplantıda Gazze'de ateşkes ihlalleri ve İsrail'in Lübnan’a yönelik saldırılarındaki artış değerlendirilecek.

Bölgedeki insani durum ve Türkiye'nin atabileceği yeni diplomatik adımların da masaya yatırılması bekleniyor.

Kabinenin iç gündeminde ise Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çalışmalar yer alacak.

İstihbarat birimlerinden gelen son bilgiler doğrultusunda sürecin yeni aşaması değerlendirilecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından atılabilecek yasal adımlar ele alınacak.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLANABİLİR

Ayrıca Ramazan Bayramı öncesinde emeklilere verilecek bayram ikramiyesi konusu da toplantıda görüşülecek başlıklar arasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamada ikramiye rakamını açıklayabileceği belirtiliyor.