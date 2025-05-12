Kabine toplanıyor: Ana gündem maddesi Terörsüz Türkiye

Haber Merkezi

Gözler kabine toplantısına çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinede 'Terörsüz Türkiye' hedefi en önemli başlıklardan birisi olacak.

Terör örgütü PKK kongresini topladı, silah bırakma kararının açıklanması bekleniyor.

Kararın duyurulmasının ardından ilk aşama ise silahların nasıl teslim edileceğinin netleştirilmesi...

İkinci aşama ise yapılacak yasal düzenlemeler olacak.

Kabine toplantısında gelişmeler değerlendirilecek, izlenecek yol haritası gözden geçirilecek.

DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER

Suriye'deki son gelişmeler mercek altında...

Gazze'deki son durum da kabine toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.

Erdoğan'ın hafta sonu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmeleri de kabinenin gündemindeki başlıklar arasında...

Rusya ve Ukrayna savaşındaki son durum değerlendirilecek.

PAKİSTAN İLE HİNDİSTAN ARASINDAKİ ATEŞKES

Savaşın eşiğine gelen Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes ilan edildi.

Hindistan’dan gelen açıklamaya göre 12 Mayıs’ta görüşme yapılacak, masaya askeri yetkililer oturacak.

Türkiye de gelişmeleri yakından takip ediyor.

Kabine toplantısında bölgedeki son durum ele alınacak.