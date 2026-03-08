Kabine yarın toplanıyor: Ana gündem Orta Doğu'da devam eden savaş

Kabine'nin gündemi yoğun...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor.

Kabine toplantısında birden fazla konunun masaya yatırılması bekleniyor.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ ANA GÜNDEM

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilimi yakından izlenirken bölgede tırmanan gerilim ayrıntılı şekilde ele alınacak.

Türkiye'nin krizin ilk gününden bu yana yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği de kabinenin önemli gündem maddelerinden biri olacak.

MSB'NİN YAPTIĞI KIBRIS AÇIKLAMASI DETAYLICA ELE ALINACAK

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için hazırladığı kademeli planlar da masada olacak.

KKTC'de F16 savaş uçaklarının konuşlandırılmasına ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

Yöntem ve zamanlamaya ilişkin nihai kararın ne zaman verilmesi gerektiği ele alınacak.

SAVAŞIN EKONOMİYE YANSIMASI

Savaşın Türkiye ekonomisine olan etkisi ve bu konuda alınacak tedbirlerde konuşulacak konular arasında yer alıyor.

Tüm bu başlıklarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Kabine üyelerine sunum yapması da bekleniyor.

GAZZE VE LÜBNAN'DAKİ SON DURUM DA MASADA

Toplantıda ayrıca Gazze'de İsrail tarafından ihlal edildiği belirtilen ateşkes koşulları ile İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarındaki artış da ele alınacak.

Bölgedeki insani durum ve Türkiye'nin atabileceği yeni diplomatik adımlar değerlendirilecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Kabinenin iç gündeminde ise "Terörsüz Türkiye" hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar yer alıyor.

İstihbarat birimlerinden gelen son bilgiler doğrultusunda sürecin yeni aşamasının değerlendirilmesi beklenirken TBMM bünyesinde kurulan komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından atılacak yasal adımlar masaya yatırılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ AÇIKLAYABİLİR

Öte yandan yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi emeklilere verilecek bayram ikramiyesi de kabinede görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından yapacağı açıklamada ikramiye rakamını açıklayabileceği belirtiliyor.