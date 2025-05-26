Kaçak eşya ve taşıt düzenlemesi güncellendi

AA

Ticaret Bakanlığı, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gümrüklerde el konulan eşya ve taşıtlara ilişkin uygulamaları yeniden düzenledi.

Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, kanun uyarınca kaçak akaryakıt hariç el konulan her türlü eşya ve alıkonulan taşıtların muhafazası, depolanması, yüklenmesi, boşaltılması, nakliyesi ve imhası ile bu işlemlere ilişkin masrafların karşılanmasıyla ilgili usul ve esasları belirliyor.

BAZI MADDELER GÜNCELLENDİ

Düzenlemeyle, döner sermaye, nükleer çift kullanımlı madde, malzeme ve ekipmanlar, nükleer ve radyoaktif maddeler, radyoaktif bulaşma bulunan maddeler ile nükleer veya radyoaktif atık niteliği taşıyan maddelere ilişkin tanımlar ile ilgili kurum ve mevzuat güncellendi.

NUMUNE ALINABİLECEK EŞYA KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

El konulan ve ambalajlarında bandrol gibi işaretler bulunmayan veya yabancı bandrol bulunan tütün mamulleri, alkollü içkiler, makaron, elektronik sigara ve elektronik nargile gibi ürünlerden alınacak numune miktarları güncellendi ve numune alınabilecek eşya kapsamı genişletildi.

EL KOYMA TARİHİNDEN 6 AY SONRA KARAR BİLDİRİLMEZSE İMHA SÜRECİ BAŞLAYACAK

Değişiklikle, bandrollü tütün mamulleri ve alkollü içkilerin el konulmasını müteakip adli mercilerden imhası yapılmak üzere tasfiye kararı verilmesi talep edilecek.

El koyma tarihinden itibaren 6 ay içinde adli mercilerce herhangi bir kararın bildirilmemiş olması halinde numune alınarak eşya derhal imha edilecek.

Kaçak zannıyla el konulan eşya ile alıkonulan taşıtların muhafaza ücretlerine ilişkin tarifede de güncellemeye gidildi.