KADES üzerinden yapılan 459 bin ihbarın tamamına müdahale edildi

KADES üzerinden yapılan 459 bin ihbarın tamamına müdahale edildi

Kadına şiddetin önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) üzerinden gelen 459 bin 478 ihbarın tamamına müdahale edildi.

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önüne geçmek için çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES)'nin raporunu paylaştı.

3 milyon 855 bin 777 kişi tarafından indirildi

Raporda, KADES uygulamasını 3 milyon 855 bin 777 kişi tarafından indirildiği belirtildi.

Öte yandan bugüne kadar yapılan 459 bin 478 ihbara müdahale edildiği bildirildi.

"Sıfır tolerans"

Bakanlık verileri, "Aile içi ve kadına şiddetle mücadelede sıfır tolerans" ifadeleriyle paylaştı.

4-5 dakikada müdahale ediliyor

Uluslararası Ödüllü uygulamanın, şiddet durumunda KADES uygulamasını kullananların ihbarına, olay yerine en yakın ekip veya devriyenin ortalama 4-5 dakika gibi sürede müdahale ettiği belirtildi.