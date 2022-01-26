Kadıköy'de devrilen İBB'nin kar küreme aracı sürücüsü alkollü çıktı

Karla mücadele kapsamında D-100 kara yolunda çalışırken kayganlaşan yolda devrilen aracın şoförü, hastaneye kaldırıldı. İlk kontrolde personelin alkollü olduğu öğrenildi.

İstanbul Kadıköy D-100 kara yolunda çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı kar küreme ve tuzlama aracı, kayganlaşan yolda devrildi.

Bunun sonucunda yaşanan kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

190 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Tedaviye alınan sürücü Serenat Küçük’ün, kan tahlillerinde 190 promil alkollü olduğu tespit edildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLİP EHLİYETİNE EL KONDU

Serenat Küçük hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/5 maddesine göre işlem yapılarak para cezası ile trafikten men ve ehliyetine el konulma cezası verildi.



















