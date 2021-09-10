Kadıköy'deki okuluna 1 saatte giden öğrenci isyan etti

Artan trafik yoğunluğu nedeniyle Sancaktepe'deki evinden Kadıköy'deki okuluna 1 saatte varan öğrenci, yağmur, sınav ve otobüs yoğunluğu gibi durumların üst üste gelmesinden şikayetini dile getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbulluları yağmur yağışına karşı uyardı.

Uyarıların ardından İstanbul’da yağışlar etkili olmaya başladı.

Gece saatlerinden itibaren başlayan yağışlar sonrası trafikte yoğunluk yaşandı.

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına dükkan önlerine sığındı.





"YAĞMURLA MI, SINAVLA MI, OTOBÜSTEKİ YOĞUNLUKLA MI UĞRAŞAYIM?"

Otobüs duraklarında ise yoğunluk oluştu. Okula gitmek için Sancaktepe’den Kadıköy’deki okula gelen bir öğrenci ise yağmur sonrası oluşan trafik ve otobüslerdeki doluluğa “Yağmurla mı, sınavla mı, otobüslerdeki yoğunlukla mı uğraşalım?” diyerek tepki gösterdi.





"YAĞMURLAR İSTANBUL'U ÇOK ETKİLİYOR"

Öğrenci Mehmet Efe Tosun, "Yağmura hazırlıksız yakalandık. Trafiğin hali zaten belli 1 saattir yollardayım. Okula da geç kaldım. Yağmurlar İstanbul’u çok etkiliyor. Sancaktepe’den çıktım okula gelmek için Kadıköy’e tam 1 saat sürdü. Trafiğin yanı sıra otobüsler tıklım tıklım. Sosyal mesafe diye bir şey yok. Ayakta geliyoruz zaten. Yorulduk. Bir bu sene sınav var. Ne yapacağım bilmiyorum. Trafikle mi, sınavla mı, yağışlarla mı uğraşalım?” diye konuştu.



